« Tous en cuisine » du 24 août 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

« Tous en cuisine » du 24 août 2021. Déjà le deuxième numéro de la nouvelle saison de l’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » revient ce soir avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et ce soir encore deux recettes au menu : MA SALADE TOMATES MOZZA et MOELLEUX AU CHOCOLAT



Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

« Tous en cuisine » du mardi 24 août 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

PLAT : MA SALADE TOMATES MOZZA

Les ingrédients pour 4 personnes



2 tomates cœur de bœuf lavées

125 g de tomates cerises lavées

2 mozzarellas de Bufflonne égouttées

125 g de fraises lavées et équeutées

125 g de framboises

½ concombre épluché

1 citron vert

1 botte de basilic

25 cl d’huile d’olive

2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

Fleur de sel et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche à découper + 1 couteau

1 petit bol + 1 cuillère à soupe + 1 plat de service

1 mixeur blender + 1 maryse + 1 passette + 1 cuillère

1 râpe microplane

DESSERT : MOELLEUX AU CHOCOLAT

Les ingrédients pour 4 personnes

90 g de chocolat noir concassé

90 g de beurre + une noix de beurre pour le moule

45 g de farine + pour le moule

60 g de sucre en poudre

2 œufs bio

2 jaunes d’œuf bio

Les ustensiles

1 pinceau + 4 cercles en inox de 6 cm de diamètre sur 5 cm de haut

1 plaque à pâtisserie + 1 feuille de silicone

1 casserole + 2 saladiers + 1 spatule + 1 fouet électrique + 1 maryse

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Le saviez-vous ?

– Un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.





« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

