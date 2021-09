Un si grand soleil en avance : Céline accuse Claire de meurtre ! (résumé + vidéo épisode n°727 du 7 septembre 2021)

5 ( 3 )



Un si grand soleil du 7 septembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses vont dégénérer ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, alors que Céline n’encaisse pas que sa tante l’ait déshéritée au profit de Myriam, elle prend Levars comme avocat et aller très loin dans ses accusations…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2

Un si grand soleil résumé de l’épisode 727

Levars est l’avocat de Céline, il l’accompagne dans le bureau du procureur pour parler de sa plainte au sujet du testament de Violette. Non seulement ils accusent Florent et Myriam d’avoir abusé de la faiblesse de Violette, mais en plus Céline sous-entend que comme Claire était son infirmière, elle aurait pu la tuer !



Et tandis qu’Inès prend des mesures radicales pour décompresser, Anissa hésite à prendre ses distances…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 7 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

