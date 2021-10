« Koh-Lanta, La Légende » : qui a été éliminé de l’épisode 6 ? (résumé + replay 5 octobre)

4.9 ( 11 )



Koh-Lanta, La Légende, épisode 6 du mardi 5 octobre 2021 – C’est parti pour l’épisode 6 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’élimination de Candice au dernier conseil, elle rejoint les bannis, Hugo et Clémentine. Elle leur explique ce qui s’est passé lors du conseil, avec notamment le collier de Clémence, et la trahison de Coumba.



Sur le camps jaune, le conseil est dans toutes les bouches aussi et l’ambiance est tendue. Mais la bouteille annonce déjà le jeu de confort. Il s’agit d’un grand classique puisqu’ils doivent construire le radeau !

Claude prend les choses en mains mais il reproche à Sam de ne rien dire et de ne pas donner son avis… Résultat, au moment du test, les bambous sont dans l’eau. Claude fait une modif et ensuite l’équipe se prend la tête au sujet de la nourriture.



Chez les rouges, c’est Teheiura qui s’occupe du radeau. Il est aussi en partie immergé mais les rouges sont confiants.



Le lendemain, place au jeu de confort. Le radeau jaune glisse mieux et ils prennent de l’avance. C’est Sam qui offre finalement la victoire aux jaunes ! Ils vont pouvoir profiter de la récompense : un gros poisson et un dessert local.

Les rouges sont blasés de rentrer encore sans confort et donc sans manger. Laurent avoue qu’il se sent faible et qu’il n’a plus d’énergie.

Pour les bannis, il est temps de s’affronter dans l’arène. Et Hugo remporte encore le duel et se sauve pour la 4ème fois ! C’est finalement Clémentine qui le rejoint, Candice est donc définitivement éliminée de ce Koh-Lanta.

Sur les deux camps, l’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’une épreuve de force, épuisante. C’est Alexandra qui offre la victoire aux rouges ! Mais Namadia est épuisé et est pris en charge par le médecin. Les jaunes vont devoir une nouvelle fois affronter le conseil !

De retour sur leur camps, les jaunes parlent évidemment du vote à venir. Sam, qui parle peu, et Clémence, qui a déjà gagné deux fois Koh-Lanta, semblent être les plus en danger. Claude conseille à Sam de chercher un collier… Sam se sent responsable de la défaite de son équipe et affirme qu’il en voudra à personne si on le sort. Coumba annonce à Claude qu’elle va voter contre Sam, il le prend mal… Du coup, Coumba doute.

Pendant ce temps là, les rouges sont soulagés et détendus.

C’est l’heure du conseil. Et c’est finalement Clémence qui est éliminée par les jaunes !

Si vous avez manqué l’épisode 6 de Koh-Lanta du 5 octobre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 12 octobre pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta, La Légende ».

