Un si grand soleil en avance : Myriam proche de l’ex de Marc (résumé + vidéo épisode n°897 du 25 mai 2022)

Un si grand soleil du 25 mai en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rapprochement inattendu en vue ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! En effet, Myriam va se rapprocher de l’ex de Marc…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 897



Myriam dîne avec Marc, son fils et son ex avec son nouveau compagnon. Et contre toute attente, Myriam s’entend très bien avec l’ex de Marc. Les deux femmes se rapprochent et prévoient d’aller jouer au tennis ensemble !

Alors que le sort semble s’acharner sur le Senso, Virgile s’en veut énormément de la situation. Louis, lui, se montre injuste avec sa meilleure amie, et Myriam est sur un petit nuage.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 mai

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

