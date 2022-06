Ici tout commence du 17 juin : Ambre culpabilise (résumé + vidéo épisode 424)

5 ( 6 )

Ici tout commence du vendredi 17 juin, résumé et vidéo extrait de l’épisode 424 – Alors qu’hier Teyssier a décidé de virer tous les première année arrivés en retard à l’examen dans votre série quotidienne « Ici tout commence », ce soir Ambre culpabilise… Elle hésite même à aller passer son épreuve de pâtisserie, elle se sent trop responsable. Kelly la rebooste mais Ambre va finalement décider de dire ses quatre vérités à Teyssier !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 424



Ambre est complètement démotivée au point qu’elle ne peut plus continuer de passer les examens. Elle culpabilise et se sent responsable de la situation des autres 1ère année qui viennent de se faire virer.

Ambre tient tête à Teyssier : la sanction est terrible ! Entre Philippe et Axel, l’heure de la confrontation a sonné. Tension en cuisine : entre Charlène et Célia, ça chauffe.

Ici tout commence – extrait vidéo du 17 juin

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

