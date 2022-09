Danse avec les Stars : quel couple a été éliminé du prime 4 ? (résumé + replay DALS 30 septembre)

4 ( 4 )

Danse avec les Stars, résumé du prime 4 du 30 septembre – C’est parti pour le quatrième prime de la saison 12 de « Danse avec les Stars », placé sous le signe des danseurs mystères ! Camille Combal accueille le jury composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani.







Chaque couple va découvrir son danseur mystère uniquement au moment de sa danse ! Les trois derniers du classement ce soir iront en face à face et l’un d’eux sera éliminé.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy ouvrent le bal ce soir avec non pas un mais 2 danseurs mystères ! Ils dansent une salsa avec Alizée et Grégoire Lyonnet, les gagnants de la saison 4. François les félicite, il parle d’une très belle performance mais a quelques conseils techniques. Marie-Agnès a adoré tandis que Chris parle d’une « salsa géniale » même s’il y a eu des erreurs.

Les notes de Carla : Bilal 8, Marie-Agnès 8, Chris 8, et François 7, 31pts.



Florent Peyre et Inès Vandamme enchainent avec une valse contemporaine. C’est la femme de Florent qui les rejoint pendant la danse ! Marie-Agnès les félicite et les remercie. Chris salue ses progrès mais note des erreurs techniques sur la valse. Bilal a trouvé ça magnifique et François salue sa prestance.

Les notes de Florent : Bilal 7, Marie-Agnès 7, Chris 6, et François 6, 26pts.

Anggun et Adrien Caby poursuivent avec un tango et le danseur mystère : Jean-Marc Généreux ! François reproche un manque de dynamisme mais salue ses progrès. Chris n’est pas d’accord et salue un vrai tango ! Marie-Agnès est d’accord avec Chris, elle a beaucoup aimé et à l’inverse de François elle l’a trouvée dynamique.

Les notes d’Anggun : Bilal 7, Marie-Agnès 7, Chris 7, et François 6, 27pts.

Léa Elui et Christophe Licata dansent ensuite un american smooth. Et c’est la grand-mère de Léa qui les rejoint ! Elle fond en larmes en la voyant et n’arrive pas à continuer sa danse. Chris note une nette amélioration mais regrette qu’elle se soit laissée aller. Bilal est ému et Marie-Agnès lui donne des conseils.

Les notes de Léa : Bilal 6, Marie-Agnès 6, Chris 6, et François 6, 24pts. Ils vont en hot seat.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué dansent un tango avec… Keen’V ! Chris annonce que ce soir pour lui c’était « totalement hors sujet », il n’a pas reconnu ses capacités. François a aimé le côté spectacle même si effectivement il a noté ses soucis techniques. Marie-Agnès l’a trouvé beaucoup moins à l’aise,

Les notes de Keen’V : Bilal 7, Marie-Agnès 7, Chris 4, et François 7, 25pts.

Thomas Da Costa et Elsa Bois dansent une rumba. Ils sont rejoints par Pola Petrenko, alias Charlène dans « Ici tout commence ». Chris salue le fait qu’il y a de la vraie technique, il y va, mais il lui manque encore de l’implication. Bilal reproche un peu de timidité technique, il se dit moyennement content.

Les notes de Thomas : Bilal 6, Marie-Agnès 6, Chris 5, et François 6, 23pts. Ils sont derniers.

Amandine Petit et Anthony Colette dansent un american smooth avec le père d’Amandine. Elle est très émue mais continue sa danse. Marie-Agnès a beaucoup aimé et salue sa grâce. François les félicite aussi.

Les notes d’Amandine : Bilal 8, Marie-Agnès 7, Chris 7, et François 8, 30pts.

On continue avec Billy Crawford et Fauve Hautot, qui dansent un charleston. Ils sont rejoint par la femme de Billy ! François parle d’un super performance, mais donne des conseils techniques. Chris n’est encore pas d’accord, il est ravi de ce qu’il a vu.

Les notes de Billy : Bilal 9, Marie-Agnès 9, Chris 9, et François 8, 35pts. Ils prennent la tête du classement !

Dernier couple à passer ce soir, Eva et Jordan Mouillerac dansent un cha-cha avec la soeur d’Eva. François a ressenti son stress et parle de sa crispation. Bilal reconnait son travail et une volonté de bien faire. Chris affirme qu’il y a beaucoup trop d’erreurs et n’est encore pas d’accord avec François.

Les notes d’Eva : Bilal 7, Marie-Agnès 7, Chris 4, et François 6, 24pts. Ils vont en hot seat, Stéphane Legar est sauvé.

Danse avec les Stars, et le couple éliminé du prime 4 est…

Il y a donc 6 couples déjà qualifiés et les 3 derniers sont en face à face : Léa Elui, Eva et Thomas Da Costa. Les téléspectateurs votent et ils dansent tous une seconde fois.

23h44 : arrivée de l’huissier de justice. Le public a choisi de sauver Thomas Da Costa ! Le jury doit voter ensuite : Bilal sauve Eva, Marie-Agnès sauve Eva, Chris sauve Léa, et enfin François sauve Léa. C’est donc Chris, puisqu’il y a égalité, qui doit trancher : il sauve Léa et Christophe ! Eva et Jordan sont donc éliminés ce soir.

Rendez-vous le vendredi 7 octobre à 21h sur TF1 pour suivre le prime 5 de Danse avec les Stars saison 12. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4