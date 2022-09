Ligue des Champions : suivre Marseille / Francfort en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 7 )

Ligue des champions de football – Marseille / Francfort en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! Après une défaite la semaine dernière à Tottenham, place à la 2ème journée de la Ligue des Champions ce soir pour l’OM. Dans le groupe D, l’Olympique de Marseille reçoit Francfort à l’Orange Velodrome.







Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







L’Olympique de Marseille est toujours invaincu en Ligue 1 mais mercredi dernier le club a perdu à Tottenham. Les vice-champions de France ont concédé deux buts en fin de match pour s’incliner 2-0 à Tottenham lors de leur première rencontre, jouant la majorité de la seconde période à dix suite au carton rouge de Chancel Mbemba. Ils comptent bien aller chercher la victoire ce soir à domicile pour ouvrir leur compteur de points dans cette Ligue des Champions !

Francfort, qui a remporté l’Europa League la saison dernière, est actuellement sur une série de deux défaites, en Ligue des Champions et en championnat allemand.



Marseille / Francfort en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou Canal+ Sport et RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Marseille : 0

Francfort : 0

