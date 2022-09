Un si grand soleil du 16 septembre : Manu accusé (résumé épisode 978 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 16 septembre, spoiler résumé de l’épisode 978 en avance – Accro au feuilleton « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors c’est le moment puisqu’on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 16 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu est en mauvaise posture. Becker lui explique qu’après la mort d’Angel en pleine garde à vue, il est clairement visé par Johanna. Il lui demande de lui expliquer ce qui s’est passé exactement. Manu lui explique qu’Angel se moquait de lui. Il a fini par s’effondrer, Manu a tenté de le ranimer sans succès, il est mort. Manu assure à Becker qu’il ne l’a pas touché. Becker lui dit qu’il faut attendre les résultats de l’autopsie et que l’IGPN va être saisie, il est suspendu le temps de l’enquête.

Cécile interroge Christophe au sujet du chat qu’il a opéré la semaine dernière. Il explique qu’il se remet doucement. Elle reçoit un appel de Becker l’informant de la mort d’Angel. Elle annonce la nouvelle à Christophe. Dès que Cécile s’en va, Christophe va vomir.



Manu retrouve Eve, il lui explique la situation. Il n’a rien à se reprocher mais il est sous le choc et ne comprend pas. Eve le rassure : l’autopsie va l’innocenter. Mais il est déçu que Becker doute de lui.

Au lycée, Louis et Lily se rapprochent encore en cours de philo. Et Thaïs impressionne le prof de philo par ses connaissances. Kira propose à Louis d’aller prendre un verre après les cours mais il décline et part avec Lily. Thaïs propose une plage à Kira pour se vider la tête, elle accepte.

La femme d’Angel apprend sa mort par Johanna. Elle s’effondre alors qu’au bar, Charles n’écoute pas Dylan. Il a appris que le mec qu’il a vu avec Christophe est mort ! Charles hésite à aller voir la police, il pense que Christophe le cachait. Mais Dylan trouve ça improbable. Et il pense que s’il se plante, il va foutre en l’air son stage.

Thaïs et Kira s’éclatent à la plage. Elles parlent de lui, Thaïs pense qu’il faut s’intéresser aux mecs plus âgés, plus matures. Au lycée, le prof de philo discute avec les autres profs.

Becker parle de l’affaire avec le procureur, qui craint les conséquences de la mort d’Angel. Pendant ce temps là, Christophe écoute Cécile jouer du piano. Ils se retrouvent.

Florent, Claire et Kira finissent les cartons. Florent reçoit un appel d’Enzo. Enzo lui brise le coeur, il lui dit de laisser ses cartons à l’appart. Il viendra les chercher pour les emmener chez sa mère !

