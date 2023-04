C à vous du 25 avril 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

5 ( 9 )

C à vous du 25 avril 2023, invités et sommaire







C à vous du 25 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Expulsion de migrants à Mayotte : la justice suspend l’évacuation d’un bidonville. Estelle Youssouffa, députée LIOT de la 1ère circonscription de Mayotte, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Guerre en Ukraine : comment Macron s’est trompé sur Poutine. On en parle avec Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour le Figaro, ex-correspondante à Moscou, auteure du livre “Macron-Poutine, les liaisons dangereuses”, à paraître demain aux Editions de l’Observatoire

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Juliette Boudre et Gwendoline Hamon pour le film “Maman, ne me laisse pas m’endormir”, adapté du livre-récit de Juliette Boudre et réalisé par Sylvie Testud, diffusé demain à 21h10 sur France 2

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais & Châteaux Saint James Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : MathildeCarton, cheffe de service Elle Info, pour le documentaire “Et Dieu créa Barbie”, diffusion le vendredi 28 avril à 21h sur France 5; et Pierrick Geais, journaliste au magazine Paris Match, pour le hors-série “Charles III, le sacre”

