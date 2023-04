Cet acteur phare de « Plus belle la vie » devait incarner Nicolas dans « Hélène et les Garçons » !

5 ( 10 )

C’est une surprenante info qu’a balancé Patrick Puydebat, alias Nicolas dans « Hélène et les Garçons » dans les années 90 et aujourd’hui dans « Les mystères de l’amour ». En effet, il a révélé que son rôle a failli être pris par un acteur qui a ensuite fait les beaux jours de la série quotidienne « Plus belle la vie » !







C’est lors d’une interview au festival Cannes Séries que Patrick Puydebat a révélé qu’à l’origine, c’est Stéphane Hénon, alias Boher dans « Plus belle la vie », qui a failli avoir le rôle de Nicolas !







« Un autre acteur était en effet pressenti pour le rôle de Nicolas. Cet acteur a fait une belle carrière par la suite. Il a eu un rôle régulier dans Plus belle la vie. Il a même tourné avec nous dans Les vacances de l’amour, comme guest. Il était hyper sympa. D’ailleurs, quand il est arrivé sur le tournage, il m’a dit ‘Tu sais que c’est moi qui devais faire Nicolas mais au dernier moment ils ont changé…’ C’est lui qui m’a raconté cette histoire ! » a expliqué Patrick Puydebat au sujet de Stéphane Hénon.

Autant dire que Stéphane Hénon n’a pas du regretter puisqu’il a plusieurs années plus tard décrocher le rôle phare de Jean-Paul Boher dans « Plus belle la vie ».



