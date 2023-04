Un si grand soleil du 14 avril : Eve confrontée au mari d’Aline (résumé et vidéo épisode 1126 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 14 avril, spoiler résumé de l’épisode 1126 en avance – Que va-t-il se passer demain soir dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce jeudi 13 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marc et Chloé sont toujours en planque devant chez Beaufort. Ils mangent des chocolats et se confient sur leurs vies. Et Marc sort des cigarettes, Chloé replonge alors qu’elle avait arrêté. Ils pensent qu’il ne se passera plus rien, ils s’en vont et Chloé compte revenir avec lui le lendemain. Marc rentre chez lui, Louis note qu’il sent la clope. Et Robin est content que sa mère l’aide, Louis n’était pas au courant.







Eve retrouve Manu devant son hôtel, elle veut qu’ils se parlent mais Manu ne veut pas. Eve lui demande pardon, elle l’aime et n’a pas envie de le perdre. Manu ne dit rien mais finit par l’embrasser et ils vont dans sa chambre.



Chloé arrive au travail en baillant, elle confie à Cécile qu’elle a passé la soirée avec le père du pote de Robin. Cécile lui rappelle que ce n’est pas légal… Chloé dit qu’ils ont juste observé. Cécile a un large sourire, Chloé dit qu’il n’y a aucune ambiguïté…

Manu demande à Eve combien elle a séduit d’hommes et ce qui se passe ensuite. Elle lui assure qu’après la séduction ça s’arrête, ils les font juste parler. Elle lui jure qu’il n’y a eu aucun contact physique. Manu part au travail, Eve aimerait qu’il rentre ce soir mais il ne sait pas.

Aya a convoqué Thibault Delclos, elle lui a parlé de l’agence d’Eve et il dit ne jamais en avoir entendu parler. Alex lui demande d’organiser une confrontation avec Eve, c’est déjà fait.

Clément appelle Claudine pour lui parler de l’agence. Elle ne comprend pas où est le problème, Becker lui parle de la tromperie de Dimitri mais elle n’était pas au courant. Pour elle, il ne faut rien dire à Sabine. Clément ne la comprend pas. Claudine lui parle de la fois où ils ont couché ensemble avant son mariage avec Janet…

Au lycée, Louis et Robin parlent de Marc et Chloé qui planquent ensemble. Ça fait rire leurs amis. Pendant ce temps là, Elisabeth appelle Evan. Evan pense qu’ils doivent cibler les sportifs professionnels et les autres. Il doit détailler ses arguments par écrit pour le lendemain.

Alex parle à Manu de la convocation d’Eve avec le mari d’Aline. Manu est perdu avec Eve, il tient à elle mais ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s’il est capable de pardonner.

Chloé retrouve Evan et Robin. Chloé lui dit qu’elle va rejoindre Marc, Evan n’aime pas cette idée. Pendant ce temps là, Clément vient voir Sabine et l’interroge sur sa vie avec Dimitri. Elle lui dit qu’elle savait pour l’agence même si elle n’était pas emballée. Et elle lui dit que Dimitri a quitté l’agence. Elle pense que c’était une preuve d’amour pour la soulager. Elle dit à Clément qu’elle est heureuse.

Marc et Chloé se retrouvent et continuent leur enquête avec le drone. Au bout de plusieurs heures, il ne se passe rien.

Au commissariat, Eve est avec Alex, elle ne reconnait pas le mari d’Aline. Et Thibault dit ne l’avoir jamais vue et ne pas avoir fait appel à une agence de tentation. Eve ne sait pas qui elle a rencontré…

VIDÉO Un si grand soleil du 14 avril extrait, Eve face à Thibault Delclos

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

