« Mariés au premier regard » du 1er mai 2023 : ce qui vous attend dans l’épisode 7 ce soir sur M6

« Mariés au premier regard » du 1er mai 2023 – Ce soir et comme tous les lundis, M6 continue la diffusion de la saison 7 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Estelle et Maximilien, Jessica et Pascal, et Laura et Anthony. Et vous découvrirez Maureen, la célibataire pour qui les experts ont trouvé un homme compatible avec qui elle va se marier !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 24 avril, au programme ce soir

🔵 Au mariage d’Estelle et Maximilien, Bülent décide d’intervenir…

🔵 En voyage de noces en Italie, l’incroyable complicité de Jessica et Pascal va se confirmer. Mais leur comptabilité évidente sera-t-elle suffisante pour que Jessica dépasse ses à priori physiques et que la séduction s’installe entre eux ?

🔵 Alors que Laura prendra tous les risques pour imposer son choix d’épouser l’inconnu qui la rendra heureuse, le destin va s’en mêler. L’expert va venir annoncer quelque chose à Anthony…

🔵 Et vous ferez la connaissance de Maureen, qui va tenter grâce à la science de refaire confiance à l’amour alors qu’elle a renoncé aux hommes depuis plusieurs années à cause d’une relation qui l’a brisée.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 7

Chaque année de plus en plus de célibataires expriment leur confiance en la science pour trouver l’amour. Pour la saison 7 de “Mariés au premier regard”, plus de 25 000 personnes ont déposé leur candidature pour se marier au premier regard. Cette saison, les 14 participants sélectionnés se sont livrés comme jamais : nous allons vibrer avec eux, partager leurs sentiments, leurs joies, leurs doutes, mais aussi leurs interrogations.

Plus que jamais, cette nouvelle saison réserve des surprises ! Les experts devront faire face pour la première fois à des demandes exceptionnelles de la part des participants et de leurs familles ce qui donnera lieu à des séquences inédites dans le programme. Et pour un couple, rattrapé par la réalité de la vie, l’expérience ne va pas se passer comme prévu. Alors sur 7 couples formés, combien se diront oui le grand jour ?



Extrait vidéo du 1er mai

Explosion d’émotions pour les amis d’enfance d’Anthony qui découvrent qu’il va se marier !

Explosion d’émotions pour les amis d’enfance d'Anthony qui découvrent qu’il va se marier ! 🥳#MAPR, ce lundi à 21:10 pic.twitter.com/lWadXyZbZs — M6 (@M6) April 29, 2023

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.