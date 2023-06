Un si grand soleil du 19 juin : Claire face aux faussaires (résumé et vidéo épisode 1171 en avance)

Un si grand soleil du 19 juin, spoiler résumé de l’épisode 1171 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 19 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Chloé remarque Robin n’est toujours pas levé. Evan lui répond que c’est les vacances, il profite. Mais Chloé aimerait qu’il s’occupe… Evan dit qu’ils vont faire des trucs ensemble.







Aux Sauvages, Emma dit à Enzo qu’elle va partir. Elle veut démissionner à cause de ce que son frère a fait ! Davia et Enzo ne comprennent pas, elle n’est pas responsable. Emma pleure, elle ne sait plus quoi faire avec son frère. Enzo pense qu’il va mûrir, ça va lui passer.



Evan propose à Robin d’aller à la pêche. Il n’est pas emballé, Evan lui dit que sa mère s’inquiète. Mais Robin n’a pas du tout envie d’aller à la pêche. Il lui propose alors une expo ou prendre de l’avance sur ses maths. Robin va voir Louis, il fuit. Pendant ce temps là, Chloé en parle à Cécile. Elle lui parle d’Achille, qui fait un stage de basket intensif tout l’été. Cécile lui parle du centre d’équithérapie. Chloé est emballée. Pendant ce temps là, Robin se plaint à Louis.

Claire et Florent ne sont toujours pas sur la même longueur d’ondes. Mais Florent ne comprend pas pourquoi Hélène est armée, il pense qu’il vaut mieux arrêter tout ça. Claire refuse d’arrêter, Florent est inquiet…

Hélène appelle Alix, elle est en route vers la galerie. Mais Alix lui demande de récupérer du vernis pour Ulysse et lui déposer à l’atelier. Hélène lui dit qu’elle y va. Hélène dépose le vernis à Ulysse, qui lui explique que ça va lui permettre de vieillir les tableaux. Ulysse a hâte que ça se termine !

Robin et Louis sont dans un magasin pour acheter du papier photos pour Marc. Ils croisent une fille du lycée, qui vole une bombe de peinture. Louis vers diversion pour que Maéva ne se fasse pas prendre. Il la rejoint ensuite et lui dit qu’il a fait diversion. Maëva lui dit qu’elle fait du graff, les bombes coûtent trop cher. Robin aimerait la voir faire mais elle refuse et s’en va. Maëva fait une oeuvre dans un parking et prend ensuite la photo.

Hélène quitte l’atelier, Claire l’observe de loin. Elle y va après son départ et découvre Ulysse avec les tableaux. Claire comprend tout de suite que c’est un faussaire et qu’il travaille pour la galerie d’Alix ! Elle exige qu’il appelle Alix et Hélène pour qu’elles rappliquent tout de suite, sinon elle appelle la police ! Alix est avec Marc à la galerie quand Ulysse l’appelle.

A la coloc, Margot rejoint Ludo et Bilal. Bilal prépare le dîner, Margot parle à Ludo du fils de la greffière de Cécile. Il n’a pas du tout envie mais elle insiste. Ludo accepte d’appeler Noémie.

Claire est face à Alix, Hélène et Ulysse. Claire avoue avoir suivi Hélène car elle n’a pas confiance en elle ! Hélène lui assure n’avoir aucun rapport avec la disparition de Victor. Claire ne les croit pas et veut savoir exactement ce qu’ils font.

Evan cuisine pendant que Robin like le graff de Maéva. Chloé rentre et reproche à Robin d’être le nez dans son téléphone. Elle annonce à Robin qu’elle lui a trouvé un stage dans une ferme équestre ! Il voit le responsable demain. Robin n’en a pas du tout envie, et en plus Chloé lui précise que c’est du bénévolat. Chloé lui dit qu’il n’a pas le choix, Robin répond qu’ils vont gâcher ses vacances.

Claire est toujours face aux faussaires, elle s’en va et Alix demande si elle va les dénoncer. Claire lui dit qu’ils verront bien et s’en va !

VIDÉO Un si grand soleil du 19 juin extrait, Claire démasque les faussaires

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.