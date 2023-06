Un si grand soleil du 6 juin : Janet va sanctionner Laurine (résumé et vidéo épisode 1162 en avance)

Un si grand soleil du 6 juin, spoiler résumé de l’épisode 1162 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 6 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marc ne va pas bien, il est déprimé et n’a pas envie d’aller travailler. Louis veut lui remonter le moral, il lui propose une glace dans un parc après le travail ou une pizza devant un film. Marc lui dit qu’il préfère être seul.







Becker raccroche avec le procureur, il demande à Yann s’il s’intéresse au design. Il doit enquêter sur la plus grande agence de design de Montpellier. Une jeune graphiste a porté plainte pour le vol de son travail. Une enquête préalable a été ouverte, Yann doit enquêter.



Andrieu est mis en examen, Cécile parle au procureur du mail anonyme. Elle regrette que la personne qui a voulu nuire à Chloé ne soit pas inquiétée. Mais le procureur lui rappelle que ce n’est pas répréhensible. Chloé arrive, le procureur lui demande de garder ses distances avec la presse à l’avenir.

Le cabinet de design fait appel à Claudine pour le défendre face à la designeuse qui a porté plainte sur la lampe. Océane Thierry sort d’une école de design et prétend avoir envoyé par courrier les croquis de la lampe. Alexandre Delarive, le responsable, dit que c’est faux, il n’a jamais vu ses croquis.

Chloé appelle Robin, Evan sort de l’hôpital cet après-midi et elle va aller le chercher. Pendant ce temps là, Johanna et Florent découvrent le nouveau logo du cabinet, créé par Claudine en mettant leurs initiales. Elle a mis la sienne en premier, Johanna le prend mal.

Cécile est contente du retour de Chloé au travail. Chloé la remercie pour son soutien et lui confie que c’est fini avec Marc.

Levars représente Océane Thierry, il appelle Claudine. C’est exactement la même lampe que sur le croquis, pour lui il n’y a aucun doute. Claudine veut tout vérifier elle-même et Levars lui dit que sa cliente est prête à un accord amiable. Elle lui rie au nez… De son côté, Yann convoque Delarive au commissariat. Il appelle Claudine pour la prévenir, elle sera là pour l’assister. Claudine parle ensuite de l’affaire à Johanna. Elle lui propose sa collaboration. Johanna est étonnée mais accepte.

A l’hôpital, Evan sort. Janet lui souhaite un bon rétablissement et Laurine les observe, le regard noir. De retour chez lui, Evan retrouve Chloé et Robin.

Johanna est avec Yann, ils cherchent un resto qu’ils ne trouvent pas… Et ça finit chez Johanna. Pendant ce temps là, Becker et Janet sont au resto. Elle essaie d’en savoir plus sur la responsabilité de Laurine sur l’affaire Cresson. Il ne veut rien dire et elle lui demande si c’est bien elle qui a envoyé le mail anonyme. Becker lui dit qu’ils n’ont que des soupçons et que ce n’est pas répréhensible. Janet ne compte pas laisser passer ça.

VIDÉO Un si grand soleil du 6 juin extrait, Claudine provoque Johanna et Florent

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.