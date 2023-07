50mn Inside du 29 juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 29 juillet 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro spécial été de votre magazine 50mn Inside. Il s’agit d’un best-of de l’émission et on vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







50mn Inside du 29 juillet 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

💰 Phénomène – Business de stars

Acteurs, chanteurs… ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans les affaires et à devenir chefs d’entreprise. Cosmétiques, restaurants, marque de vêtement… certaines célébrités ont bâti des empires, notamment aux Etats-Unis. En France, le phénomène est plus récent mais tout aussi répandu. Alors quelles sont les stars qui ont la bosse des affaires ? Le succès est-il forcément au rendez-vous ?

⭐️ Story Chanson Culte – Libertine, Mylène Farmer

Comment oublier ce clip de 10 minutes, sorti en 1986 ! Pour la première fois, Mylène Farmer s’y dévoilait en rousse incendiaire, dans une mise en scène sulfureuse. 37 ans plus tard, alors que la chanteuse achève ce soir sur la scène de Nice sa grande tournée des Stades.



🌟 Story Hollywood – Brad Pitt

Personne n’a oublié son intervention surprise en février dernier sur la scène des César à Paris… Il est l’une des rares stars hollywoodiennes à susciter autant d’admiration que d’excitation. Ses 30 ans de carrière parlent pour lui. Son charisme aussi. Si aujourd’hui, à presque 60 ans, Brad Pitt semble avoir accepté son statut de sexe symbole et s’en amuse même, il lui a fallu du temps et beaucoup de travail pour prouver qu’il était bien plus qu’une belle gueule.

📸 Le Portrait – Jamel

Cette année, il a fait son grand retour au cinéma après 4 ans d’absence. Jamel Debbouze était à l’affiche du film « Le Nouveau Jouet » aux côtés de Daniel Auteuil. L’occasion pour nous de le retrouver et de l’interroger sur son parcours mais aussi sa vie d’homme de 48 ans et de père.

🏠 En intimité – Sophie Davant

Elle est depuis plus de 30 ans, un visage familier du petit écran. Journaliste, animatrice, Sophie Davant a eu mille vies à la télévision. Mais c’est dans l’intimité de sa vie de famille qu’elle nous a reçus dans son refuge secret en Normandie, là où elle passe ses week-ends et se ressource loin des projecteurs et de la vie parisienne. Une première pour l’animatrice, habituellement très discrète sur sa vie privée.

50mn Inside du 29 juillet 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🦁 Dans le secret – Le Roi Lion

C’est la comédie musicale qui bat tous les records de longévité et de succès… Le Roi Lion !

Qui aurait pu prédire que l’adaptation de ce dessin animé serait joué dans 13 pays, traduite en 5 langues, et rassemblerait 34 millions de spectateurs en moins de 30 ans ? Pour comprendre les raisons de ce succès, nous nous sommes glissés dans les coulisses du spectacle au théâtre Mogador.

🏝️Le document d’Inside – San Diego

Du soleil toute l’année, l’océan Pacifique, et une énergie créative qui donne des ailes. C’est devenu la nouvelle destination pour tous ceux qui veulent vivre le rêve américain en version plus cool qu’à Los Angeles.

