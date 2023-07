Un si grand soleil du 4 juillet : Claire et Hélène retrouvent Laurence (résumé et vidéo épisode 1181 en avance)

Un si grand soleil du 3 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1180 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 3 juillet 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Claire et Hélène sont en route pour Figueras. Elles espèrent y retrouver Laurence… Pendant ce temps là au cabinet, Margot parle à Claudine de son idée pour redorer l’image du cabinet. Elle pense à proposer à leurs clients d’améliorer leur image en soutenant une association bio. Ça leur permettrait de défiscaliser. Claudine est septique mais va y réfléchir.







Publicité





A la ferme pédagogique, Noémie parle avec son ami, qui ne partage pas les idées de Ludo. Il trouve qu’ils vont très bien ensemble mais Noémie lui répond qu’elle est très bien avec Akim. Noémie lui parle cash du passé Ludo !



Publicité





Claudine fait signer un contrat avec Elisabeth. Elle s’assure de ne pas avoir à faire à Guilhem, Claudine lui confirme. Margot ramène un document à Claudine, Elisabeth salue son efficacité. Claudine parle à Elisabeth de l’idée de Margot, Elisabeth est emballée et trouve l’idée excellente.

Laurence voit Claire et Hélène débarquer. Claire lui demande d’ouvrir, sinon elles appelleront la police. Laurence ouvre et leur demande qui elles sont et ce qu’elles veulent. Claire se présente comme étant la fille de Victor. Laurence les laisse rentrer. Elle leur dit que Victor est un ange, elle ne veut pas lui attirer d’ennui. Elle explique que Victor essaie de l’aider à revoir sa fille une dernière fois. Ils sont devenus amis avec les lettres qu’ils échangeaient quand ils étaient en prison. Elle n’a plus aucun contact avec sa fille, Pauline, placée en foyer quand elle a été arrêtée. A sa majorité elle est partie vivre aux Etats-Unis. Victor est venu la chercher le jour de sa permission. Elle est malade et Victor espérait une grâce médicale. Elle a décidé de partir en cavale et Victor l’a soutenue… Elle veut se rendre mais Claire et Hélène décident de la soutenir.

Claudine demande à Margot une note de synthèse sur son projet. Margot prévient Ludo que ça intéresse sa boss. Il est ravi et annonce la bonne nouvelle à Noémie.

Victor est avec Croisille, il n’a plus qu’à signer le contrat. Il sent Victor moins motivé mais il lui assure qu’il veut boucler la vente vite.

Ludo retrouve Margot, il est content que ça l’intéresse et elle avoue que ça peut lui permettre de se faire une place au cabinet.

Victor paraphe le contrat… Il s’apprête à signer quand Claire l’appelle. Elle lui annonce avoir retrouvé Laurence. Elles vont l’aider mais il ne doit pas faire de bêtise. Ils vont trouver une solution tous ensemble !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 juillet 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 4 juillet extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.