Ici tout commence du 29 août : Hortense face à Leroy (résumé + vidéo épisode 740 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 29 août, résumé et vidéo extrait épisode 740 – Hortense est en mauvaise posture avec le chef Leroy dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, elle vient lui présenter ses excuses après les insultes qu’il a surpris la veille…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 29 août 2023 – résumé de l’épisode 740

Hortense vient voir le chef Leroy pour s’excuser. Elle lui explique qu’il s’agit d’une journal intime numérique et qu’elle a livré ses émotions à vif, sans filtre. Mais elle remet toujours en cause les méthodes du chef… Il s’explique et ils finissent par apaiser les tensions. Leroy accepte les excuses d’Hortense.

Pendant la seconde épreuve du concours, Hortense est tentée de tricher. Teyssier pousse sa belle-sœur, Bérénice, dans ses retranchements. Et au Double A, une rumeur court entre un chef et une élève…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Enzo fait son retour à l’institut mais… (vidéo épisode du 31 août)

Ici tout commence du 29 août 2023 – vidéo premières minutes



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1