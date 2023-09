Ici tout commence du 1er septembre : Hortense a choisi mais... (résumé + vidéo épisode 743 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 1er septembre, résumé et vidéo extrait épisode 743 – C’est l’heure des résultats du concours d’entrée à l’institut Auguste Armand ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et Hortense a finalement choisi… Elle a préféré la tarte de Jim face à celle de Maya !

Ici tout commence du 1er septembre 2023 – résumé de l’épisode 743

Clotilde félicite Hortense, elle a fait le bon choix hier en étant impartiale pour choisir la tarte de Jim plutôt que celle de Maya qu’elle apprécie. Les candidats attendent les résultats ! Et après avoir discuté avec Maya et avoir goûté un dessert qu’elle préparait pour Salomé, le chef Leroy décide d’aller voir Teyssier. Il lui demande de repêcher Maya et l’intégrer elle aussi en 1ère année !

Anaïs retrouve Teyssier et se plaint de ce qu’il a raconté à Salomé sans la prévenir… Elle est en colère mais Emmanuel lui fait une confidence bouleversante : il a perdu le goût et l’odorat !

Malik est arrivé 1er de la nouvelle promo, suivi de Carla et Léonard. Et Maya est finalement repêchée, elle est la 21ème élève ! Léonard ne comprend pas et Maya lui confie qu’elle a échangé leurs crèmes… Des binômes sont ensuite formés entre les nouveaux et les élèves des autres promos. Au hasard, Ambre se retrouve avec Malik…

