Les Cinquante du 16 octobre : Jessica prête à abandonner (résumé + replay épisode 30)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 30 du lundi 16 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 30 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs toujours entrain de parler de l’élimination de Manon.





Un gros clash éclate entre Enzo et Stéphane. Nacca est remonté aussi et finit par balancer à Amélie qu’Enzo parlait de l’éliminer… Enzo se félicite que son plan ait fonctionné, Nacca a répété la fausse info sur Amélie, il n’est pas fiable. Il va répéter à Alex, Nicolas et Florian.







Jessica informe Mélanie qu’elle a pipotté l’épreuve avec Nicolas. Mélanie est partagée, elle sait que si ça se sait ça va être compliqué pour son amie… Mélanie demande à Stéphane de ne rien dire, il accepte. Mais Jade est perdue et hésite à garder cette info.

Le Lion annonce une soirée bleue à la piscine. Julien est toujours sous le choc de la trahison d’Alex et se confie à Nacca. Il ne va pas bien et accuse le coup. Et pendant ce temps là, Alex veut fêter le départ de Manon et prévoit d’éliminer les Marseillais un par un !



Florian sème la zizanie entre Nacca et Amélie. Il lui dit que Nacca a potentiellement voulu l’éliminer et Amélie ne sait plus à qui faire confiance… Une dispute éclate ensuite entre les oubliés. Amélie en a marre et Mélanie finit par pleurer. Après une longue discussion, ils font la paix.

Maissane va parler avec Alex, elle ne le reconnait plus et ne le comprend pas. Elle lui explique qu’on peut jouer et rester franc. Mais Alex campe sur ses positions.

Le lendemain, le Lion annonce un coup de folie. Au réveil, ils ont une minute pour être tous dans le jardin devant le château, en binôme avec quelqu’un sur les épaules ! C’est un échec à cause de Nicolas et Florian ! Ça énerve tout le monde.

Stéphane et Jade discutent et reparlent de ce que Jessica et Nicolas ont fait sur le dernier jeu. Ils trouvent que c’est moche pour toute l’équipe rouge qui a été mise en danger… Jade décide de donner l’info à Nacca ! Jade tombe de haut, il est déçu. Eloïse les rejoint et apprend la trahison de Jessica. Jade a balancé une bombe !

Nacca va répéter l’info à Julien, qui est étonné et hallucine. Julien décide d’aller parler à Jessica et demande à Vivian de venir. Jessica ment à Julien les yeux dans les yeux ! Elle assure ne pas avoir pipé l’épreuve, elle le jure ! Julien ne sait plus qui croire mais n’imagine pas Jade inventer ça…

Nacca va parler à Stéphane et Jade et leur parle de Jessica qui dit que c’est faux. Nacca leur demande d’assumer devant Jessica pour la forcer à avouer… Jessica continue de nier, ça énerve Jade qui sait très bien ce qu’elle lui a dit. Mélanie hallucine que Jessica continue de mentir. Julien croit Jade, qui n’a aucune raison de mentir. Il a vu le vrai visage de Jessica. Jessica pleure et veut partir !

VIDÉO Les Cinquante du 16 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 30 ce lundi 16 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 17 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 31.