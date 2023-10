Un si grand soleil du 17 octobre : Bernier humilié, Ludo quitte Noémie (résumé et vidéo épisode 1257 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1257 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 17 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex et Ludo sont toujours avec Sylvain, qu’ils forcent à aller au commissariat pour dire tout ce qu’il sait. Il rechigne à cause de sa femme mais n’a pas le choix. Face à Yann au commissariat, Sylvain explique qu’il vit à Toulouse et ne vient à Montpellier que pour son travail. Il dit ne pas avoir volé les montres et Yann pense qu’il n’a pas le profil.

Yann explique le lendemain à Becker avoir interrogé Sylvain, qui a justifié son absence et la désactivation de sa carte sim par le fait qu’il est marié.



Ludo retrouve Noémie, il lui explique avoir réfléchi. Il pense que ce serait une mauvaise idée qu’ils se remettent ensemble. Noémie lui demande s’il a rencontré quelqu’un, Ludo lui dit qu’il a renoué avec son ex… Noémie l’envoie balader et lui demande de partir. Elle s’effondre.

Ludo va voir Jade et lui annonce que Sylvain s’est rendu au commissariat, et lui dit qu’il a parlé à Noémie. Jade le remercie, Julie va peut être sortir de prison grâce à lui.

Noémie est avec Elodie, elle lui parle de Ludo. Elle est dégoûtée et le traite de pervers. Mais Elodie pense que Ludo était juste perdu…

Akim a tracé les donnéees GPS du téléphone d’Aubert et a découvert un trajet récurrent. Ça mène à un hangar loué par sa société, il pense que ça va les mener au stock de buddah blue. Becker appelle Cécile pour avoir une commission rogatoire pour perquisitionner le hangar.

Bernier croise une journaliste de France Bleu, il lui propose d’assister à la perquisition ! Mais sur place, c’est la douche froide… Bernier frime mais le hangar est vide ! Manu ouvre le seul carton présent, il contient… de statuettes de Bouddah bleues ! Bernier accuse Becker d’être le responsable de son humiliation… Quant à Cécile, elle n’a rien contre Aubert et demande de le remettre en liberté. Bernier refuse et prolonge sa garde à vue de 24h. Il veut que la police trouve autre chose.

VIDÉO Un si grand soleil du 17 octobre extrait, l’humiliation de Bernier

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.