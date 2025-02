C dans l’air du 12 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 12 février 2025





C dans l’air du 12 février 2025 : le sommaire

⬛ Retailleau : le coup de force

Ce matin, interrogé sur France Inter, Bruno Retailleau avait esquivé la question. Finalement, c’est par un courrier adressé aux militants qu’il a officialisé, ce mercredi, sa candidature à la présidence des Républicains. Boosté par des sondages en hausse depuis son arrivée place Beauvau en septembre dernier, le ministre de l’Intérieur affiche désormais ouvertement ses ambitions et accélère sa campagne avant un bureau politique crucial lundi prochain, qui doit fixer la date du congrès. Mais cette annonce risque de raviver une nouvelle « guerre des chefs » à droite.



Il y a une semaine, lors d’un dîner en tête-à-tête à Beauvau, le président du groupe LR à l’Assemblée lui aurait rappelé leur « accord » sur la répartition des rôles. « À toi d’incarner la droite au gouvernement, à moi de reconstruire notre famille politique », l’aurait-il averti, alors qu’il envisage lui aussi de briguer la présidence du parti en vue de 2027. Ses proches ont d’ailleurs vivement réagi ce mercredi, accusant Bruno Retailleau de prendre la « lourde responsabilité d’ouvrir une guerre des chefs ».

« Voter, ce n’est pas diviser », s’est défendu ce matin sur France Inter le ministre, soulignant que sa candidature face à Éric Ciotti il y a un peu plus de deux ans n’avait pas provoqué de crise interne. À l’époque, il avait recueilli 46,3 % des voix contre le député des Alpes-Maritimes, qui a depuis quitté la présidence des LR après s’être allié au Rassemblement national lors des législatives de juin, laissant ainsi le poste vacant.

Ancien proche de Philippe de Villiers et soutien de François Fillon en 2017, Bruno Retailleau multiplie, depuis son arrivée au ministère de l’Intérieur, les déclarations chocs et les prises de position tranchées. Sur l’État de droit, qu’il ne considère « ni intangible ni sacré », l’immigration ou encore la lutte contre la drogue, il assume pleinement son héritage villiériste et souverainiste. Il dénonce « l’ensauvagement », un « chaos migratoire » et une « décivilisation » – un concept emprunté au théoricien d’extrême droite Renaud Camus – qu’il estime à l’œuvre dans la société française. Habile tacticien et fin stratège, l’ancien sénateur de Vendée s’engage désormais pleinement dans la course, plaidant pour la « refondation d’un grand parti de droite prêt à s’élargir ».

Mais jusqu’où ? Quel projet politique défend réellement Bruno Retailleau ? Qui prendra la succession d’Éric Ciotti à la tête des Républicains ? Alors que ces questions agitent la droite, l’hypothèse d’une primaire commune à la droite et au centre en vue de la présidentielle de 2027 a refait surface cette semaine, portée par Gérald Darmanin. Pendant ce temps, Marine Le Pen participait samedi à Madrid à un sommet réunissant plusieurs dirigeants européens d’extrême droite, premier rassemblement du groupe « Les Patriotes pour l’Europe ».

Ce nouveau mouvement, lancé au Parlement européen en juillet 2024 autour du Premier ministre hongrois Viktor Orban et du Rassemblement national, compte 86 eurodéputés, ce qui en fait la troisième force politique à Strasbourg. Son slogan, « Make Europe Great Again » (« Rendons sa grandeur à l’Europe »), fait directement écho au « MAGA » de Donald Trump.

C’est dans ce climat politique tendu qu’a été publiée, ce mardi, l’édition 2025 du baromètre de la confiance politique du Cevipof. Le constat est sévère : 7 Français sur 10 déclarent ne pas faire confiance aux responsables politiques, et autant les jugent corrompus. Face à ce désenchantement, 73 % des sondés expriment le souhait d’avoir « un vrai chef en France pour remettre de l’ordre ».

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 12 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.