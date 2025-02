Publicité





La Grande Librairie du 12 février 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 12 février 2025 : invités et sommaire

Est-il encore possible d’échanger, de dialoguer et de confronter nos visions du passé, du présent et de l’avenir ? Augustin Trapenard accueille André Comte-Sponville et Salomé Saqué pour une discussion exceptionnelle, aux côtés de Roger-Pol Droit, auteur du best-seller de la rentrée, et de la philosophe Marie Robert. Nous partirons également à la rencontre de Pierre Michon, qui publie « J’écris l’Iliade ».

📚 ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

Depuis des décennies, il s’interroge sur le bonheur et les conditions nécessaires à une vie épanouie. Son nouveau livre, « L’opportunité de vivre » (Puf), vient d’être publié. Disciple de Montaigne, Spinoza et Alain, il est également un observateur perspicace de son époque, sa conscience politique s’étant éveillée à la suite de mai 68.



📚 SALOMÉ SAQUÉ

Journaliste et essayiste, elle incarne une jeunesse qui exige d’avoir son mot à dire sur son avenir ! Après le succès de « Sois jeune et tais-toi » (Payot), elle a marqué les esprits avec « Résister » (Payot), un essai percutant qui met en garde contre la montée de l’extrême droite en France.

📚 MARIE ROBERT

Comment vivre ? C’est la question fondamentale que soulève la philosophe Marie Robert dans « Le Miracle du réconfort » (Flammarion), un vibrant hommage à l’audace, à l’émerveillement et à l’amitié.

📚 ROGER-POL DROIT

« Alice au pays des idées » (Albin Michel) s’annonce comme l’un des grands succès de ce début d’année ! Dans cette variation imaginative sur l’œuvre de Lewis Carroll, il met en scène une jeune fille inquiète pour l’avenir de l’humanité, qui déjeune avec Kant ou partage une tasse de thé avec Marx – un programme fascinant !

📚 PIERRE MICHON

C’est dans les pages d’une épopée fondamentale de la littérature occidentale que Pierre Michon a trouvé l’inspiration pour son nouveau roman, « J’écris l’Iliade » (Gallimard), qui mêle passé et présent. Cet opus, à la fois intime et érotique, marque le retour de l’auteur de « Vies Minuscules » (Gallimard/Folio) chez son premier éditeur.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 12 février 2025 à 21h sur France 5.