C dans l’air du 5 février 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 5 février 2025 : le sommaire

⬛ Trump : après le Canada, le canal du Panama, le Groenland… Gaza !

Lors de la visite du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahu à Washington, Donald Trump a annoncé mardi soir que les États-Unis allaient « prendre le contrôle à long terme » de la bande de Gaza et en évacuer tous les habitants. « Je pense qu’ils devraient tous partir », a-t-il insisté, évoquant un déplacement de la population vers d’autres régions où ils pourraient, selon lui, mener une vie meilleure. Le président américain s’est dit prêt à envoyer des troupes et a affirmé que la Jordanie et l’Égypte finiraient par accepter l’accueil de réfugiés palestiniens, malgré leur opposition.



Reprenant son rôle d’homme d’affaires, Donald Trump a également déclaré vouloir transformer Gaza en une « Côte d’Azur du Moyen-Orient ». Mais ses ambitions ne s’arrêtent pas là. Interrogé par NBC News, il a indiqué envisager l’expulsion des Palestiniens de Cisjordanie et son attribution à Israël. « Nous en discutons », a-t-il déclaré, en écho aux revendications de Benyamin Nétanyahu et de l’extrême droite israélienne pour la prise de contrôle de la « Judée et Samarie » bibliques. Il a promis une annonce sur cette question d’ici quatre semaines, tandis que le Premier ministre israélien a salué une proposition qui pourrait « changer l’Histoire ».

Ces déclarations ont provoqué une vague de condamnations internationales. Le Hamas a dénoncé une position « raciste » et un alignement sur l’extrême droite israélienne, tandis que le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que les droits des Palestiniens ne seraient pas bafoués. En France, la porte-parole du gouvernement Sophie Primas a jugé ces propos « probablement dangereux » pour la stabilité et le processus de paix, rappelant l’opposition de la France aux déplacements forcés de populations. La diplomatie française, tout comme Berlin et Londres, a réaffirmé son soutien à un futur État palestinien et dénoncé toute violation du droit international. L’Arabie saoudite a quant à elle réitéré son refus de toute normalisation avec Israël sans création d’un État palestinien.

Aux États-Unis, le sénateur démocrate Chris Van Hollen a été plus direct, qualifiant la proposition de Trump de « nettoyage ethnique sous un autre nom ». Alors, Donald Trump est-il sérieux ? Quel est son véritable projet pour Gaza ? Plus largement, quelles sont ses ambitions au Moyen-Orient, notamment face à l’Iran ? Enfin, quel est le contenu du « deal » en discussion entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, et quelle est la situation actuelle sur le front ukrainien ?

