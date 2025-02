Publicité





La Grande Librairie du 5 février 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 5 février 2025 : invités et sommaire

Cette semaine dans « La Grande Librairie » : des perdants magnifiques, des bandes dessinées et de belles découvertes ! Augustin Trapenard accueille Jean Echenoz, David Foenkinos, Florence Seyvos, Adèle Yon et Alix Garin.

📚 Jean Echenoz, prix Goncourt il y a 25 ans pour « Je m’en vais » (Éditions de Minuit), revient avec « Bristol » (Éditions de Minuit), son 18ᵉ roman. Il y raconte les mésaventures d’un cinéaste de troisième ordre dans une opérette des temps modernes, un récit truculent et savoureux.



📚 David Foenkinos explore le hasard avec « Tout le monde aime Clara » (Gallimard). Ce roman construit comme un jeu de dominos entremêle les destins d’un banquier en reconversion, d’un écrivain raté et d’une jeune fille capable de prévoir l’avenir. Une lecture fascinante.

📚 Florence Seyvos, prix Goncourt du premier roman en 1995 pour « Les Apparitions » (L’Olivier), s’interroge sur la beauté cachée derrière la défaite et la folie d’un homme. Dans « Un perdant magnifique » (L’Olivier), elle dresse le portrait mélancolique d’un beau-père tendre et autoritaire à travers le regard d’une adolescente. Un roman étrange et envoûtant.

📚 Adèle Yon signe son premier livre, « Mon vrai nom est Elisabeth » (Éditions du Sous-sol). Entre récit d’apprentissage, road trip et essai, elle mène une enquête bouleversante sur son arrière-grand-mère diagnostiquée schizophrène dans les années 1950.

📚 Enfin, à l’occasion du 52ᵉ Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, La Grande Librairie met la BD à l’honneur. Alix Garin, lauréate du Fauve-Prix du Public France Télévisions 2025 pour « Impénétrable » (Le Lombard), sera présente sur le plateau.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 5 février 2025 à 21h sur France 5.