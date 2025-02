C dans l’air du 7 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 7 février 2025 : le sommaire

⬛ Cancer : ces aliments qui nous empoisonnent

Nous consommons parfois de l’aspartame sans même nous en rendre compte. Cet édulcorant artificiel, utilisé comme substitut du sucre dans l’industrie agroalimentaire, est présent dans plus de 2 500 produits en Europe, y compris dans des aliments non sucrés comme les plats préparés, certains dentifrices pour enfants et plus de 600 médicaments. Depuis plusieurs jours, il est au cœur des débats.



À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février, l’ONG Foodwatch, la Ligue contre le cancer et l’application Yuka ont lancé une pétition demandant son interdiction, invoquant le principe de précaution. L’aspartame est en effet classé parmi les « cancérogènes possibles » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En Europe, il figure sous le code E 951 sur les étiquettes, le chiffre 9 indiquant la famille des édulcorants.

Les initiateurs de la pétition s’appuient notamment sur une étude de l’Inserm publiée il y a trois ans dans la revue *PLOS Medicine*, qui suggère un lien entre la consommation d’aspartame et une augmentation des risques de cancers, de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Pour eux, il s’agit d’un enjeu de santé publique, visant à limiter les risques pour les consommateurs.

Mais qu’est-ce réellement que l’aspartame ? Est-il dangereux pour la santé ? Comment l’identifier dans notre alimentation ? Plus largement, quel impact ont nos choix alimentaires et de consommation sur notre santé ?

La qualité de l’eau fait également l’objet de nombreuses interrogations. Deux récentes enquêtes, menées par le laboratoire Eurofins et les associations UFC-Que Choisir et Générations Futures, ont révélé en janvier que l’eau potable en France était massivement contaminée par des « polluants éternels », notamment le TFA (acide trifluoroacétique), un résidu de pesticides fluorés et d’autres composés industriels. Bien que les taux relevés restent sous les seuils réglementaires français, ceux-ci sont plus souples que dans d’autres pays comme le Danemark ou les États-Unis.

Par ailleurs, un rapport de la Commission européenne a récemment souligné une situation préoccupante en France, où près d’un tiers des eaux souterraines sont contaminées par des pesticides et des nitrates. Une autre étude, menée par des chercheurs toulousains, a révélé que dix marques d’eau en bouteille analysées contenaient des microplastiques. De plus, une enquête de la cellule Investigation de Radio France a remis en lumière l’affaire de la fraude aux eaux minérales du groupe Nestlé.

Face à ces constats, faut-il s’inquiéter pour notre santé ? Quels choix adopter au quotidien ? Et comment expliquer l’augmentation des cancers, notamment chez les jeunes ? Le nombre de cas chez les moins de 50 ans a presque doublé en 30 ans.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 7 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.