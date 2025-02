Naâman est mort à seulement 34 ans

Publicité





Une bien triste nouvelle que l’on apprend cet après-midi avec le décès de Naâman, de son vrai nom Martin Mussard, survenu ce vendredi 7 février 2025, à l’âge de 34 ans, des suites d’une tumeur cérébrale, comme annoncé son équipe, Big Scoop Records, dans un communiqué.





Figure emblématique du reggae français, il avait su conquérir le cœur du public grâce à sa voix chaleureuse et à ses messages empreints d’espoir et de spiritualité.







Né le 25 février 1990 à Dieppe, Naâman s’était imposé sur la scène musicale avec des titres mêlant reggae, raggamuffin, hip-hop et soul. En 2019, une tumeur cérébrale lui avait été diagnostiquée, contre laquelle il s’est battu avec courage et résilience. Malgré la maladie, il a continué à créer et à partager sa musique, offrant à ses fans des morceaux poignants reflétant sa lutte et sa vision de la vie.



En décembre 2024, il avait dévoilé le titre « Mon Amour », une chanson douce accompagnée principalement d’une guitare, où il évoquait la fin de vie et la beauté des choses simples du quotidien. Il écrivait notamment : « La vie ne meurt que dans les livres« . Dans un message adressé à ses fans, il confiait : « Confronter la mort fait revivre la beauté des choses simples du quotidien. Le cancer affaiblit mon cerveau laissant mon cœur grand ouvert. Cette chanson est une effusion spontanée née dans un moment d’infini« .

Malgré une opération en avril 2022 visant à retirer une partie de la tumeur, suivie d’une rééducation, Naâman avait dû annuler plusieurs concerts, mais avait exprimé sa détermination à revenir sur scène. Son courage et sa détermination ont été une source d’inspiration pour beaucoup.

Naâman laisse derrière lui un héritage musical riche et une communauté de fans profondément attristée par sa disparition. Ses proches et ses admirateurs se souviendront de lui comme d’un artiste engagé, sage et positif, qui a su transmettre des messages d’amour et de paix à travers sa musique.

Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et tous ceux qui ont été touchés par sa musique en ces moments difficiles.