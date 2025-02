Le Quiz des Champions du 1er février : et le gagnant est... (résumé + replay)

Publicité





« Le Quiz des champions » du samedi 1er février 2025 : le gagnant est… Cyril Féraud présentait samedi soir sur France 2 un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Qui a remporté la victoire ce soir ?





Verdict… Il s’agit de Xavier du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ».







« Le Quiz des champions » du 1er février, Xavier sacré Champion des Champions

La finale opposait Sébastien de « Tout le monde à son mot à dire » à Xavier des « 12 coups de midi ». Et c’est finalement Xavier qui a remporté le trophée avec 5 points contre 2 pour Sébastien ! Il est donc le Champion des Champions pour la 3ème fois et il a remporté 20.000 euros à reverser à l’association Handicap 2000.

Xavier succède ainsi à Jarno, gagnant de la dernière édition en septembre dernier.



« Le Quiz des champions » du samedi 1er février : liste des 10 candidats qui s’affrontaient

PAUL un des plus grands champions des 12 coups de midi

ISABELLE l’une des plus grandes championnes de TLMVPSP

ARTHUR 2e plus grand champion de Slam

AUDE la plus grande gagnante de QPUC

STEPHANE l’un des plus grands champions des 12 coups de midi

BLAISE l’un des plus grands champions de TLMVPSP

ESTHER 2ème plus grande gagnante de Slam

ENZO l’un des plus grands champions de TLMVPSP

SEBASTIEN 2e plus grand champion de TLMASMAD

XAVIER l’un des plus grands champions des 12 coups de midi et 2 fois vainqueur du « Quiz des champions »

« Le Quiz des champions » du 1er février : le replay

Si vous avez manqué le numéro de ce soir du Quiz des Champions, rendez-vous sur France.TV pour le replay.