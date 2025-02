Les 12 coups de midi du 1er février : Emilien dépasse les 2 millions d’euros, on vous dit qui est sur l’étoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er février 2025, 492ème victoire d'Emilien – Incroyable mais vrai ! Emilien a franchi l'incroyable barre des 2 millions d'euros ce samedi midi dans « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a fait fort avec un Coup de Maître à 30.000 euros aujourd'hui et a réussi à passer ce cap de folie.











Les 12 coups de midi du 1er février, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte d’Emilien grimpe ainsi à l’incroyable total de 2.006.865 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 7 indices : l’Annapurna en photo de fond, une grenade, une statut de la justice, un toboggan, une caravane, une lampe marocaine, et une comète. Emilien a proposé aujourd’hui le nom d’Alison Wheeler. Encore raté !

Qui se cache derrière cette étoile mystérieuse ? Selon la rumeur, il s’agirait du comédien et humoriste Ahmed Sylla. Les indices semblent pointer vers lui : l’Annapurna en arrière-plan ferait référence à son rôle dans « L’Ascension », la statue de la justice rappellerait son personnage d’avocat dans « Les Filles du Square », tandis que la grenade évoquerait le film « Inséparables ». La caravane et le burger feraient écho à ses sketchs dans la série « Access », et enfin, la lampe marocaine symboliserait l’influence de Jamel Debbouze sur sa carrière, notamment à travers le « Marrakech du Rire ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger, Carlito, McFly, Mister V, Alison Wheeler



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+v