Les apprentis aventuriers du 12 février : Anaïs va-t-elle abandonner ? (résumé + replay épisode 13)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 13 du mercredi 12 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 13 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que c’est l’heure de l’Affrontement.





Hillary et Giovanni affrontent Rémy et Maéva. Il s’agit de placer 3 noix de coco à l’aide de grandes baguettes. C’est une épreuve de coordination et concentration. Maéva garde son calme et drive Rémy. Ils prennent rapidement de l’avance !







Publicité





Et c’est finalement les Bleus, Rémy et Maéva, qui remportent la victoire ! Ils gardent donc leur place de finalistes sur la plage. Ils réalisent qu’ils arrivent à communiquer et se remercient mutuellement. Et ils veulent absolument gagner la prochaine expédition car ils savent très bien que Jordan et Jean-Pascal sont en alliance.

Les garçons décident une nouvelle fois de tenter de faire le feu. Dans la jungle, Enzo regrette que sa stratégie soit tombée à l’eau. Et Anaïs hésite à abandonner ! Elle a mal pris la dispute avec Eddy et les paroles qu’il a eu envers elle. Elle annonce à tout le monde qu’elle va se mettre à l’écart ce soir pour réfléchir. Eddy veut lui parler mais elle refuse de l’écouter. Ça s’envenime, ils se hurlent dessus.



Publicité





Sur la plage, les garçons ont une braise et sont sur le point de faire le feu. Mais c’est encore un échec ! Maéva décide d’aller faire un tour, et elle trouve un ananas !! Elle décide de le manger en douce, seule !

Moon décide d’aller parler à Anaïs, mais elle campe sur ses positions : elle ne peut pas continuer avec Eddy ! Elle pense qu’elle va surement sonner la cloche le lendemain. Elle est à bout, en larmes…

SPOILER : Anaïs a-t-elle abandonné ?

On peut déjà vous révéler que dans le prochain épisode, Anaïs va décider de s’expliquer avec Eddy. Et elle ne va pas abandonner !

Les apprentis aventuriers, le replay du 12 février

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce mercredi 12 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 13 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 14.