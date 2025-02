Les apprentis aventuriers du 19 février : des éliminés, Jordan et Julie, et Enzo et Colette vont-ils abandonner ? (résumé, spoiler + replay épisode 18)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 18 du mercredi 19 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 18 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Maéva se réveille de mauvaise humeur après sa dispute avec Julie la veille.











Maéva décide de parler avec Julie, mais elle campe sur ses positions et n’en a rien à faire de ses histoires avec Rémy alors qu’elle a une déchirure. Elle dit à Maéva qu’avec Rémy, c’est du cinéma ! Maéva le prend mal…

Rémy et Maéva veulent unir leurs forces pour faire partir l’une des deux autres équipes de la plage pour voir venir un autre binôme. Ils veulent aller au bout et éviter de s’embrouiller.

Joy et Jonathan éliminés

Laurent accueille Enzo et Colette, et Joy et Jonathan, pour le duel. Les rouges et les jaunes, déçus de la trahison de Valentin, s’affrontent. Il s’agit de faire passer 3 balles sur un parcours avec plusieurs gouttières. Les rouges sont rapidement meilleurs ! Et sans surprise, Enzo et Colette remportent la victoire. Joy et Jonathan sont éliminés et doivent symboliquement rendre leurs perles à Laurent.



Les rouges regagnent la jungle après avoir dit au revoir à leurs amis les jaunes. Ils leur promettent de tout faire pour éliminer les violets !

Sur la plage, l’expédition approche. Jordan avoue à Jean-Pascal qu’il s’inquiète pour Julie, il hésite à sonner la cloche pour la protéger. Ça inquiète Jean-Pascal, qui craint de perdre un allié. Les 3 équipes s’échauffent pour l’expédition. Jordan est certain que Julie souffre, mais elle se sent capable de faire l’expédition. Julie a peur que Jordan décide d’abandonner ! Jordan se dirige vers la cloche, Jean-Pascal essaie de le convaincre de ne pas y aller !

SPOILER Jordan et Julie vont-ils abandonner ? Enzo va-t-il sonner la cloche ?

Dans l’épisode de demain, deux binômes sont au bord de l’abandon : Jordan et Julie sur la plage, et Enzo et Colette dans la jungle ! Jordan va bien sonner la cloche ! Il entraine Julie dans son abandon, contre son gré ! Laurent va donc annuler l’expédition et lors de l’Affrontement, une équipe de la jungle pourra les rejoindre à la place des blancs. Et dans la jungle, alors que Colette ne se sent pas bien, Enzo réfléchit lui aussi à sonner la cloche. Mais il ne va pas le faire !

Les apprentis aventuriers, le replay du 19 février

Si vous avez manqué l’épisode 18 ce mercredi 19 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 20 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 19.