Un Si Grand Soleil du 20 février : Flore anéantie, Louis prend de gros risques (résumé épisode 1582 en avance)

Un si grand soleil du 20 février 2025, spoiler résumé de l'épisode 1582 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A l’hôpital, Elisabeth retrouve Alain et Tiago. Elle est désolée de ne pas avoir prévenu la police plus tôt mais Alain lui assure qu’elle a fait ce qu’il fallait. Alain informe Elisabeth que Flore reste un peu en observations, elle est en état de choc. Elisabeth propose à Tiago de s’installer à la maison mais il veut retrouver Robin à la coloc. Il rentre, Robin est rassuré, ils sont contents de se revoir. Ludo est ravi aussi et demande où est Flore. Tiago explique à Ludo que Flore est encore sous le choc, elle reste à l’hôpital. Tiago assure qu’il s’en fiche, il n’a jamais considéré Damien comme son père.

Chez les Laumière, Louis file et décline quand Laurine lui propose un café. Elle lui demande ce qui se passe, elle le trouve bizarre. Louis n’a pas envie de croiser sa mère… Il a entendu ce qu’elle lui a dit dans la cuisine, Laurine est désolée. Elle lui dit qu’elle est comme ça avec tout le monde, même avec Boris et elle…



Laurine se confie à Boris, elle est saoulée que leur mère soit comme ça. Boris pense qu’il ne fallait pas s’attendre à mieux. Il s’étonne qu’elle soit si choquée par son comportement. Pendant ce temps là, Louis appelle Laurent. Il lui dit qu’il a fait le virement pour lancer la commande des tee-shirts. Il a pris sa décision, il refuse l’offre de BNL. Laurent lui demande s’il est sur de lui. Louis lui dit que oui, Laurent respecte son choix mais il arrête leur collaboration, ils n’ont pas la même vision des choses. Il lui souhaite bonne chance.

Manu interroge l’un des italiens. Il raconte tout le plan pour arnaquer Flore. Dès le début, Damien leur a demandé de lui tirer dans la jambe pour apitoyer Flore ! Il avait appris que Flore avait retrouvé son père, plein aux as… Quand Manu lui demande où est Damien, il dit qu’il n’en sait rien. Il est persuadé qu’ils ne le retrouveront pas, il doit déjà être très loin !

Louis montre à son client de nouveaux modèles de sweats. Il est emballé, il en veut 20.000 pièces en exclusivité ! Mais il veut d’abord recevoir les tee-shirts avant de signer les sweats. Louis lui assure qu’il les aura d’ici 5 semaines. Le client félicite Louis.

Becker fait le point avec Manu et Alex, les italiens ont la même version. Becker ne comprend pas que Caspari ait disparu avant de recevoir la rançon. Manu explique qu’il était censé aller chercher des clopes… Becker lance un mandat de recherche international, mais il ne se fait pas beaucoup d’illusion.

Ludo appelle Alain et Elisabeth pour avoir des nouvelles. Alain le remercie et lui dit qu’il doit aller chercher Flore à l’hôpital et la déposer à la coloc. Ludo propose d’aller chercher, Alain accepte. Elisabeth pense qu’elle a de la chance d’avoir un ami comme lui.

Louis passe chercher des affaires chez son père. Léonore a appelé Marc, elle était inquiète après que Bertier l’ait lâché. Louis dit qu’il est « à l’ancienne », ils ne résonnent pas pareil. Marc lui dit qu’il a de l’expérience, il lui dit de ne pas prendre de risques inconsidérés. Louis envoie balader son père, il n’est pas un guignol !

Ludo vient chercher Flore à l’hôpital, il la ramène avec Tiago. Ludo fait une tisane pour Flore. Il est désolé de tout ce qui lui arrive, il lui assure qu’avec le temps ça va aller. Flore dit qu’elle a perdu 15 ans, elle s’est empêchée de vivre plein de trucs parce qu’elle l’attendait… Elle a aimé un fantôme, Flore pleure. Ludo lui dit que c’est Damien qui doit avoir honte. Il lui assure qu’il est là.

