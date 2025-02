Les apprentis aventuriers du 25 février : quelle sanction pour les tricheurs ? (résumé, spoiler + replay épisode 22)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 22 du mardi 25 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 22 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors qu’Enzo et Colette viennent de rejoindre la plage.











Publicité





Enzo et Colette savourent, d’autant que Rémy et Maéva leur annoncent qu’ils leur ont gardé du manioc. Ils découvrent aussi la douche avec plaisir. Et dans la forêt avec Rémy, ils trouvent des bananes.

Dans la jungle, Valentin et Jonathan s’expliquent. Valentin lui assure que quand il l’a éliminé, il l’avait fait après mure réflexion !

Sur la plage, Enzo ramène les bananes. Tout le monde se régale, sauf JP qui n’en veut pas ! Même Delphine ne comprend pas que Jean-Pascal se braque à ce point là.



Publicité





Dans la jungle, les noirs et les gris veulent braquer l’épicerie ! Les violets se joignent à eux, ils vident tout ! Hillary trouve ça trop facile, elle est déçue de leur comportement. Les jaunes n’y vont pas non plus par peur des représailles.

Sur la plage des finalistes, Maéva et Rémy se disputent encore. Enzo et Colette découvrent la mauvaise ambiance… Colette accepte d’accueillir Maéva dans leur cabane pour la nuit.

SPOILER Laurent sanctionne les noirs, les gris et les violets

Dans l’épisode de demain, Laurent est furieux et annonce une lourde sanction. Laurent annonce aux gris, noirs et violets qu’ils ne joueront pas l’épreuve des perles ! Et pire puisque ça sanctionne aussi les autres, il n’y aura plus d’épicerie automatique pendant quelques jours !

Les apprentis aventuriers, le replay du 25 février

Si vous avez manqué l’épisode 22 ce mardi 25 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 26 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 23.