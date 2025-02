Les apprentis aventuriers du 3 février : un aventurier piqué par un scorpion, des larmes (résumé + replay épisode 6)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 6 du lundi 3 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 6 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9.





On retrouve les équipes finalistes alors qu’ils rentrent sur la plage. Ils sont déterminés à faire le feu ! Et Maéva demande à Julie si Jordan et elle peuvent l’accueillir pour dormir. Elle ne s’imagine pas dormir avec Rémy. Julie comprend et accepte, Jordan est ok.







Rémy aide Jordan et Jean-Pascal à faire le feu, il se montre un peu trop directif. Et Jordan se retrouve face à un scorpion, il a failli se faire piquer ! Rémy, Jordan et Jean-Pascal tentent le feu chacun de son côté. Jordan et Jean-Pascal décident finalement d’unir leurs forces, ils se relaient. Et au final tout le monde se met dessus ! Mais ils sont à bout de force et décident de reporter au lendemain.

Dans la jungle, les autres aventuriers sont dans la mer. Et Perle et Valentin font beaucoup parler. Perle sait qu’elle va devoir régler des choses avec Valentin… Ils finissent par se disputer. Valentin remet toute la faute sur Perle, qui craque et pleure… Ils décident finalement de parler calmement. Valentin finit par avouer qu’il était fou amoureux mais elle lui dit qu’elle ne le croit pas. Ça l’a fait encore pleurer. Et Valentin pleure à son tour, il se confie à Jonathan.



Et sur la plage, Jean-Pascal conseille à Rémy de prendre le temps de parler à Maéva. Mais il assure que le fait qu’elle dorme ailleurs ne lui pose aucun problème. Maéva s’installe chez Julie et Jordan. Mais Julie annonce devant la caméra que c’est stratégique pour se mettre les bleus dans la poche et il ne faudra pas que ça dure trop longtemps.

Dans la cabane de Giovanni et Hillary, il y a une grosse araignée et ça vire au drame. Ils ont la phobie des araignées… Giovanni doit prendre sur lui. Mais au final c’est Jonathan qui la fait sortir. Il en profite pour impressionner Joy. Et les aventuriers décident ensuite de tenter de faire le feu. Hillary critique Enzo alors qu’il a regardé des vidéos de Mike Horn avant de venir. Et Jonathan se fait piquer par un scorpion !

Les apprentis aventuriers, le replay du 3 février

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce lundi 3 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 4 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 7.