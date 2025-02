Un Si Grand Soleil du 4 février : Tiago face à Damien, Thierry en couple (résumé épisode 1570 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1570 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 4 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Robin confronte Tiago au sujet de sa mère, il lui conseille de rencontrer son père. Pendant ce temps là, Flore est avec Damien. Il a bien cicatrisé, il sera bientôt remis. Flore confie qu’elle doit trouver un autre plan pour l’argent, ça ne s’est pas passé comme prévu… Tiago l’appelle, il a réfléchi et il accepte de rencontrer Damien. Elle est super contente, elle viendra le chercher au lycée. Robin pense que c’est une bonne chose et il doit lui dire ce qu’il a sur le coeur.

Au commissariat, Thierry est désagréable avec Thaïs, qu’il oblige à relire les pv… Elise le trouve dur et lui parle d’une affaire de vols de voiture. Il est de mauvaise humeur.



A la ferme, Elodie est avec la cheffe qu’elle fournit en légumes. Elle insiste pour qu’elle vienne au resto goûter ses plats. Elodie assure avoir été débordée, elle lui dit qu’elle viendra diner demain soir avec sa compagne.

Flore vient voir Louis avec des dessins, elle a changé d’avis elle aimerait qu’ils bossent ensemble. Louis comprend qu’elle a des soucis d’argent. Il accepte de bosser avec elle, il prend tout ses dessins ! Flore lui demande une avance, il accepte mais doit demander à son comptable.

Thierry appelle sa compagne, c’est la cheffe ! Son poissonnier l’a planté pour son plat du jour, elle est en galère. Thierry lui dit qu’il va s’en occuper. Il quitte le commissariat et lui amène des poissons, elle le remercie. Quand il ressort, on lui a pété son rétroviseur !

Flore retrouve Damien avec Tiago. Il demande à être seul avec son père. Pendant ce temps là, Alain est contrarié. Elisabeth voit qu’il ne va pas bien, il culpabilise vis à vis de Flore. Mais Elisabeth pense qu’il a bien fait et que le chantage de Flore est dégueulasse. Elle tente de le rassurer, ça va aller.

Damien s’explique auprès de Tiago, il a voulu lui éviter une vie de cavale. Il assure que sa décision de s’éloigner d’eux a été la plus difficile de sa vie. Il n’a jamais cessé de penser à eux. Tiago peine à y croire… Damien lui montre une photo de lui et sa mère, qu’il a toujours avec lui. Tiago lui dit que c’est trop tard. Damien lui dit qu’il ne lui demande pas de lui pardonner, il est désolé.

Ludo dit à Flore qu’Elodie pense qu’ils sont ensemble. Flore trouve que c’est super, d’autant qu’elle récupère demain un appart d’une copine qui part pour 3 mois. Elle se réjouit de vivre avec Damien.

Becker confronte Thierry au sujet de la voiture. Il dit avoir eu une urgence personnelle, il n’a pas eu le temps de lui demander l’autorisation et promet que ça ne se reproduira plus. Becker décide de l’envoyer en patrouille avec Thaïs, histoire de faire un petit retour aux sources. Sa compagne l’appelle, il râle d’aller en patrouille avec une stagiaire. Elle lui dit de positiver et elle promet de rentrer tôt avec une part de tarte poire chocolat.

Thaïs dit à Alex et Elise qu’elle part enfin en patrouille, elle est ravie. Mais ils le mettent en garde sur Thierry… Il n’a pas la même vision du monde qu’eux, il vaut mieux éviter la politique, l’immigration, etc.

Flore dit à Tiago qu’elle comprend qu’il lui en veuille encore. Il dit qu’il ne le considère pas comme son père et il ne lui plait pas. Flore pense qu’il faut du temps et elle ne le force à rien. Il n’est pas sur d’avoir envie de le revoir. Flore lui assure qu’il n’est pas prêt de partir… Au même moment dans Montpellier, un italien recherche Damien et montre sa photo !

