Les apprentis aventuriers du 5 février : qui va à l’affrontement ? (résumé + replay épisode 8)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 8 du mercredi 5 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 8 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les trois équipes finalistes s’affrontent sur une expédition.











L’épreuve est difficile et les esprits s’échauffent… Ça tourne en clash entre Rémy et Maéva, mais aussi entre Jordan et Julie.

Pendant ce temps là dans la jungle, l’affrontement est déjà dans toutes les bouches. Eddy aimerait qu’Anaïs aille vers les autres pour ne pas se retrouver en duel. Mais Anaïs n’a pas envie d’être hypocrite.

Pendant ce temps là, l’expédition continue. Jordan enchaine enfin et retrouve le moral, d’autant que les blancs prennent la tête. Mais Jean-Pascal et Delphine les rattrapent. Maéva s’en prend encore à Rémy, elle lui hurle dessus.



Kévin et Enzo parlent stratégie avant la première cérémonie d’élimination. Mais Kévin aimerait voter contre Perle et Valentin. Enzo refuse, Valentin c’est son pote. Il le prévient. Perle et Valentin sont déçus. Mais Perle ne compte pas se laisser faire. Ça va se jouer entre eux et les marrons, qui envie d’abandonner depuis le début.

Les oranges prennent l’avance sur les blancs tandis que les bleus sont toujours en retard. Jean-Pascal termine, Laurent doit encore contrôler l’ordre des couleurs. Laurent valide, ils remportent l’épreuve et sa protection ! Ils vont pouvoir la partager avec le binôme de son choix.

Dans la jungle, on se prépare pour la cérémonie. Ils vont retrouver Laurent et une équipe va être envoyée à l’affrontement !

SPOILER quelles équipes vont à l’affrontement

Dans l’épisode de demain, deux équipes être envoyées à l’Affrontement. Celle de la jungle, désignée lors de la cérémonie des votes : Anaïs et Eddy, face à celle de la plage : Rémy et Maéva.

Les apprentis aventuriers, le replay du 5 février

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce mercredi 5 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 6 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 9.