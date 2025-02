Un Si Grand Soleil du 6 février : Tiago menacé, Bertier s’inquiète pour Louis (résumé épisode 1572 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1572 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 6 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Flore est abattue après le départ de Damien, elle n’a pas dormi de la nuit. Tiago pense que Damien n’est pas fiable… Flore lui dit que cette fois il voulait se ranger et refaire sa vie avec eux. Elle lui assure qu’il est parti pour les protéger. Tiago lui dit qu’ils en ont vu d’autres, il s’en sort toujours sortis.

Louis fait du shopping avec Thaïs, il est prêt à acheter une chemise hors de prix. Thaïs ne comprend pas, mais Louis l’achète avec la carte de son entreprise… 280 euros pour une chemise, Thaïs trouve ça absurde. Mais pour Louis, c’est un investissement. Thaïs pense qu’il se la pète mais qu’il veut surtout impressionner Laurine.



Louis rappelle les contacts qu’il s’est fait lors de sa soirée, mais il n’a rien de concret.

Alain appelle Flore pour s’excuser et finalement il accepte de l’aider financièrement. Elle dit que c’est trop tard, Damien est parti. Elle lui dit qu’il avait raison, il les mettait en danger et il est parti. Alain est désolé. Elle le remercie, elle dit que c’est grâce à lui si elle a pris cette décision.

Flore retrouve Ludo, qui range tout dans la planque. Il lui demande comment elle va, elle lui dit de ne pas s’inquiéter. Ils se prennent dans les bras.

Bertier appelle Louis suite au mail de Yoann, qui ne renouvèle pas son contrat de distribution. Ludo fait mine de ne pas savoir pourquoi. Bertier pense qu’il ne peut pas continuer comme ça… Il raccroche et Muriel l’interroge sur ce qu’il fait de ses pauses déjeuners. Il lui parle de la boite de Louis Moore, qu’il aide. Muriel remarque qu’il est inquiet, il dit que c’est un « chien fou », il s’inquiète pour lui.

Un italien vient parler à Tiago devant le lycée. Il lui parle de Flore et lui montre une photo de Damien… Tiago assure qu’il ne le connait pas, il écourte et retourne au lycée. Il fonce aux toilettes et appelle sa mère pour la prévenir. Flore lui dit de ne pas bouger, elle vient le chercher. Elle annonce à Ludo que les italiens les ont retrouvés. Ludo pense qu’il faut prévenir la police mais Flore refuse.

Laurine retrouve Louis, elle le trouve sublime avec sa chemise. Il l’emmène manger des tapas. Quand ils se promènent dans la rue, Louis lui demande ce que ça fait d’avoir grandi dans le milieu des affaires. Laurine lui avoue qu’elle ne veut pas reproduire ce que ses parents ont fait. Son rêve, c’est d’ouvrir sa clinique. Laurine lui propose d’aller danser. Ils ressortent en ayant trop bu, Laurine lui dit que tout les deux ils vont faire de grandes choses.

Flore est inquiète pour Damien, Ludo pense qu’elle devrait se reposer. Damien la rappelle, elle lui annonce que les italiens les ont retrouvés. Damien pense qu’ils ne vont plus les lâcher…

