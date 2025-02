Mort de Michelle Trachtenberg (Gossip Girl, Buffy contre les vampires)

Publicité





L’actrice américaine Michelle Trachtenberg, connue pour ses rôles dans « Buffy contre les vampires » et « Gossip Girl », est décédée à l’âge de 39 ans. Elle a été retrouvée sans vie dans son appartement de Manhattan ce mercredi 26 février 2025, vers 8 heures du matin. Les autorités ont indiqué que sa mort n’était pas considérée comme suspecte, bien que la cause officielle n’ait pas encore été révélée.











Publicité





Née le 11 octobre 1985 à New York, Michelle Trachtenberg a débuté sa carrière très jeune, apparaissant dans des séries telles que « Law & Order » et « Les aventures de Pete & Pete ». Elle a acquis une notoriété internationale en incarnant Dawn Summers dans « Buffy contre les vampires » et Georgina Sparks dans « Gossip Girl ». Au cinéma, elle est notamment connue pour ses rôles dans « Harriet la petite espionne » et « EuroTrip ».

Ces derniers mois, des inquiétudes concernant sa santé avaient émergé, alimentées par des publications sur les réseaux sociaux où elle semblait affaiblie. Malgré cela, elle avait récemment célébré son 39e anniversaire avec un message positif sur Instagram.

La disparition de Michelle Trachtenberg laisse un vide dans le monde du divertissement, où elle était appréciée pour son talent et sa présence à l’écran.



Publicité