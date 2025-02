Pékin Express, Moâde et Ludovic éliminés : « on a juste pas eu de chance »

Publicité





Hier soir à l’issue de la septième étape de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », c’est le binôme formé par Moâde et Ludovic, les inconnus, qui a été éliminé à la surprise générale. Ils ont été éliminés aux portes de l’Afrique du Sud, sur la première étape sans enveloppe noire.





Et évidemment, la déception est grande pour le binôme d’inconnus, qui avait réussi à conquérir le coeur des téléspectateurs au fil de cette saison de Pékin Express.







« Moi je nous voyais dans le carré final. La malchance a voulu qu’on sorte, je l’estime, prématurément par rapport à ce qu’on a donné dans l’aventure » a confié Ludovic dans une interview pour Pure Médias.

« On a juste pas eu de chance, ça ne s’appelle pas de l’incompétence. On n’a pas à rougir de notre parcours. Moâde est encore plus peiné que moi d’être sorti mais je sais ce qu’il a donné au duel final. » a-t-il ajouté.



Et les inconnus ont expliqué avoir vécu un évènement aussi surprenant qu’inquiétant lors de l’étape 3, qui n’a pas été diffusé sur M6 : « Lors de l’étape 3, une partie n’a pas été diffusée dans l’épisode. Quand il fallait chercher le drapeau rouge, on arrive à la gare de Morogoro (Tanzanie) et on était à 200m du drapeau quand notre chauffeur nous a séquestrés dans sa voiture parce qu’il voulait qu’on lui donne de l’argent. Il y a eu un échange musclé entre le chauffeur et notre cadreur, et grâce à notre sang-froid à tous les trois, on a réussi à sortir de la voiture mais le conducteur avait mis ses warnings et nous a poursuivi en faisant mine de nous rentrer dedans. Il ne voulait pas nous lâcher. C’est notre plus grosse frayeur de l’aventure. On ne s’est jamais senti en danger à part à ce moment-là. Mais la production a réagi très rapidement et a géré l’incident d’une main de maître » raconte Moâde.

Désormais, Moâde et Ludovic sont amis et plus soudés que jamais. Ils espèrent un jour faire leur retour dans une saison all-stars de Pékin Express !

