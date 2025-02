Demain Nous Appartient du 28 février : Mélody dans de sales draps (résumé + vidéo épisode 1890 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1890 de DNA – Mélody est dans de sales draps ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Le piège de Lara se referme sur elle, elle est interrogée au commissariat et personne ne la croit…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 28 février 2025 – résumé de l’épisode 1890

Mélody se retrouve dans une situation des plus délicates… Piégée dans un coup monté, elle a été vue un couteau à la main, semblant poignarder une inconnue ! Désormais interrogée par la police, la professeure de sport peine à expliquer ce qu’il s’est réellement passé, et son récit manque de cohérence. Tout semble jouer contre elle… Alors que Raphaëlle assure sa défense, Mélody se souvient avoir croisé la même jeune femme le matin devant l’hôpital. Elle explique qu’elle lui avait foncé dessus en trotttinette avant de l’accuser de l’avoir fait tomber…

Plus tard, une nouvelle preuve accable Mélody, ébranlant encore davantage sa situation. Bart commence à voir Valentine sous un tout autre jour… Et de leur côté, Gloria et Soizic scellent un pacte.



