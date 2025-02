Plus Belle La Vie du 13 février 2025 : Léa au plus mal, Darius piège Jean-Paul (résumé + extrait vidéo épisode 268 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 268 de PBLV – Darius Kassian va piéger Jean-Paul cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va lui voler son téléphone et ça va avoir de graves conséquences pour Léa…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 février 2025 – résumé de l’épisode 268

Jean-Paul est au Mistral avec Léa. Elle remarque son sourire satisfait : il vient de recevoir un mail de Kassian, son plan fonctionne ! De son côté, Darius lui propose d’être consultant sur son prochain jeu. Enthousiaste, Jean-Paul compte accepter, mais Léa s’inquiète. Elle trouve que Darius l’obsède et qu’il cherche à se mesurer à lui. Jean-Paul la rassure, niant toute rivalité. Pendant ce temps, Samuel interroge Darius en tant que témoin sur la voiture volée. Il lui demande s’il a remarqué quelque chose le 4 février. Darius affirme n’avoir rien vu et assure qu’il y a peu de passage à cette heure-là. Samuel est frappé par la précision de sa réponse. Leur échange est interrompu par Patrick, qui demande pourquoi Kassian est là. Darius explique qu’il est venu témoigner et que tout le monde est correct avec lui.

Plus tard, Jean-Paul retrouve Darius en terrasse et le remercie d’avoir accepté sa proposition. Il a lu le synopsis de son prochain jeu et émet des réserves éthiques : le scénario s’inspire du meurtre d’Elsa, une affaire en cours ! Jean-Paul regrette de ne pas en connaître la fin. Darius, énigmatique, lui répond qu’il hésite encore… mais qu’il sera surpris.



Au commissariat, Patrick convoque Samuel et Jean-Paul. Il reproche à Samuel d’avoir interrogé Darius sans raison valable. Jean-Paul insiste : ils tiennent une piste. C’est alors qu’il réalise qu’il a perdu son téléphone. Il était avec Kassian la dernière fois qu’il l’avait… Justement, Kassian, installé devant son ordinateur, épluche discrètement le contenu du téléphone de Boher.

Chez elle, seule avec Aurore, Léa ne se sent pas bien. Elle tente d’appeler Jean-Paul, mais c’est Darius qui décroche. Troublée, elle lui demande de venir vite. Darius garde le silence, puis raccroche brusquement. Léa, au bord du malaise, s’effondre avec Aurore dans ses bras…

De leur côté, Eric et Bahram réunissent les documents nécessaires pour leur mariage. De son côté, Thomas remplit les documents pour être témoin d’Eric et Bahram. Il s’étonne du manque de crédibilité de leur couple : aucune photo ensemble et ils se vouvoient encore ! Conscients du problème, ils réalisent qu’ils ont encore du travail. Eric se confie à Thomas, qui admire son sacrifice pour Bahram. Mais Eric, loin de le voir comme un fardeau, est heureux de le faire.

Au bar, Barbara est en plein date sous le regard complice de Jennifer et Luna, ravies d’avoir insisté. Son sourire leur laisse penser que tout se passe bien. Mais plus tard, Barbara confie à Luna et Jennifer que son rendez-vous est un désastre. L’homme est charmant, mais elle se sent nulle et pas prête. Honteuse, elle prend la fuite avant même que Luna ne puisse l’aider. Barbara avoue à Luna que les applications de rencontres ne sont pas pour elle. Luna, malicieuse, en a profité pour inviter son prétendant à la soirée de la Saint-Valentin du Mistral.

VIDÉO Plus belle la vie du 13 février 2025 – extrait vidéo

