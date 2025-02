Suppression de C8 : vers une annulation de la décision de l’Arcom ce vendredi ?

Publicité





Le Conseil d’État pourrait annoncer, ce vendredi, l’annulation de la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de retirer la chaîne C8 de la télévision numérique terrestre (TNT).





Cette perspective, qui sera un énorme coup de théâtre, a été évoquée par Cyril Hanouna, animateur de l’émission « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP), qui a déclaré : « On commence à dire qu’il est possible que le Conseil d’État invalide la décision de l’Arcom. »







Publicité





Cette situation découle d’une décision antérieure de l’Arcom remontant à l’été 2024 et visant à supprimer C8 et NRJ 12 de la TNT, une mesure qui a suscité de vives réactions dans le paysage audiovisuel français. Le Conseil d’État, en sa qualité de plus haute juridiction administrative, est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des autorités administratives indépendantes, telles que l’Arcom.

Si le Conseil d’État venait à annuler la décision de l’Arcom, cela permettrait à C8 de continuer sa diffusion sur la TNT, préservant ainsi sa place dans le paysage audiovisuel français. Et du coup, Cyril Hanouna resterait à l’animation de « Touche pas à mon poste » alors qu’il était jusque là en négociations avec le groupe M6.



Publicité





Les acteurs du secteur audiovisuel et les téléspectateurs attendent avec impatience la décision du Conseil d’État alors que C8 et « Touche pas à mon poste » devraient s’arrêter à la fin du mois de février.