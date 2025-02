Un Si Grand Soleil Spoilers : Thaïs tombe de haut, Elisabeth jalouse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 24 au 28 février 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 24 au 28 février 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que Thaïs va tomber de haut ! La jeune femme découvre que Thierry avait raison : Liam est impliqué dans le trafic de vol de voitures ! Elle le confronte et met un terme à leur relation. Mais alors que Thierry monte une opération pour le prendre en flagrant délit, il assure à Thaïs qu’il a simplement rendu service… Elle replonge, loi, d’imaginer que Thierry va l’arrêter le lendemain.

De son côté, Flore retrouve sa mère mais ça se passe mal. Et Alain se confronte à Clémence : pourquoi l’a-t-elle privé de sa fille pendant toutes ces années ? Elisabeth est jalouse, elle voit le retour de Clémence d’un mauvais oeil…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 février 2025

Lundi 24 février 2025 (épisode 1584) : Tandis que Thaïs fait une révélation qui n’est pas du goût de tout le monde, Elise apprend une nouvelle déroutante qui va l’amener à repenser l’avenir. De son côté, Flore renoue avec une partie oubliée de son passé.

Mardi 25 février 2025 (épisode 1585) : Elodie a une idée aussi inattendue que malicieuse. Thaïs surprend un sms qui pourrait bien remettre tout en question. Quant à Alain, réussira-t-il enfin à obtenir les explications qu’il attendait depuis 35 ans ?

Mercredi 26 février 2025 (épisode 1586) : Thaïs va-t-elle écouter son cœur ou sa raison ? Alors que Clémence semble vouloir tout faire pour renouer avec sa fille, Elisabeth commence à se méfier de ce rapprochement soudain.

Jeudi 27 février 2025 (épisode 1587) : Tandis que Claire renoue avec ses passions insolites, une proposition inattendue lui est faite. La police monte une opération. Permettra-t-elle d’arrêter le chef de fil du mouse-jacking ?

Vendredi 28 février 2025 (épisode 1588) : Claire va revoir quelqu’un qui lui est cher et faire une rencontre totalement impromptue. De son côté, Thierry va prendre un énorme risque pour sa carrière.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 24 au 28 février 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.