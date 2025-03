C dans l’air du 12 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 12 mars : invités et le sommaire

⬛ ALEXANDRA DE HOOP SCHEFFER

Politologue, spécialiste des relations transatlantiques et internationales, présidente du think tank German Marshall Fund of the United States. Elle reviendra sur les négociations entre l’Ukraine et les États-Unis à Jeddah, la proposition de trêve partielle et les perspectives d’un accord avec la Russie.

⬛ Trêve en Ukraine : que va faire Poutine ?



Après une journée de discussions en Arabie saoudite avec les États-Unis, l’Ukraine s’est engagée à conclure rapidement un accord sur ses minerais et à proposer un cessez-le-feu de trente jours à Moscou. En contrepartie, Washington a décidé de reprendre immédiatement son aide militaire et en renseignement à Kiev. Les États-Unis vont désormais soumettre cette proposition de trêve à la Russie. La décision est entre les mains du Kremlin… Quelle sera la réaction de Vladimir Poutine ?

Alors que l’émissaire américain Steve Witkoff est attendu à Moscou ce jeudi, le Kremlin, après de longues heures de silence, a indiqué ce matin qu’il attendait d’être officiellement informé des détails par Washington. Il a également annoncé qu’un échange téléphonique au plus haut niveau entre Donald Trump et Vladimir Poutine devrait avoir lieu prochainement. D’ici là, la Russie semble déterminée à poursuivre son offensive, notamment dans l’oblast de Koursk.

De son côté, Donald Trump avait affirmé mardi qu’il s’entretiendrait avec Vladimir Poutine, probablement dans la semaine. Quel sera l’enjeu de cette conversation entre les deux dirigeants ? Comment analyser le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien ? Pourquoi certains estiment-ils que l’ex-président américain est sous influence russe ? Le documentariste Antoine Vitkine, auteur d’*Opération Trump, les espions russes à la conquête de l’Amérique*, reviendra ce soir dans *C dans l’air* sur les liens entre Trump et les intérêts russes depuis les années 1980.

Par ailleurs, Donald Trump a ravivé la guerre commerciale en instaurant ce matin une taxe de 25 % sur toutes les importations d’acier et d’aluminium. En réponse, la Commission européenne a annoncé ce mercredi l’application de droits de douane « forts mais proportionnés » sur plusieurs produits américains à partir du 1er avril. La liste des produits concernés n’a pas encore été dévoilée, mais Bruxelles a précisé que les contre-mesures mises en place en 2018 et 2020 en réponse aux taxes américaines du premier mandat de Trump seront automatiquement rétablies à l’expiration de leur suspension, le 31 mars prochain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 12 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.