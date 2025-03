Les 12 coups de midi : le point sur les indices et la célébrité derrière l’étoile mystérieuse

Publicité





Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ? C’est la question que beaucoup se posent après qu’Emilien ait découvert Robert Redford il y a quelques semaines. Cette étoile sera entièrement dévoilée d’ici deux semaines et on a déjà des pistes ! Faisons le point sur les indices.











Le plus probable serait que ce soit un peintre. On pense à Vincent van Gogh derrière ces indices :

– Amsterdam, Pays-Bas → Il a vécu aux Pays-Bas et il y a un musée Van Gogh à Amsterdam.

– Chevalet et tableau blanc → Il peignait énormément en extérieur et en atelier.

– Oiseau sur une branche → Ça rappelle Les Amandiers en fleurs, ou encore son amour pour la nature.

– Pot au lait → Peut évoquer la vie rurale qu’il peignait souvent (Les Mangeurs de pommes de terre par exemple).

– Palette de peinture → Son style unique avec des couleurs vives et des coups de pinceau tourbillonnants !

Mais ce pourrait être aussi Johannes Vermeer !



– Amsterdam, Pays-Bas → Il était un peintre néerlandais du XVIIe siècle, même s’il était originaire de Delft.

– Chevalet et tableau blanc → Il est célèbre pour ses peintures détaillées et lumineuses.

– Oiseau sur une branche → Peut évoquer la minutie et la douceur de ses compositions.

– Pot au lait → Référence directe à La Laitière, une de ses œuvres les plus célèbres.

– Palette de peinture → Symbole de son métier de peintre.

Rendez-vous ce midi sur TF1 pour un nouveau numéro des 12 coups de midi ! Et sachez qu’en tournage, cette étoile a déjà été découverte par Emilien.