Les apprentis aventuriers du 3 mars : le duel, qui a été éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 26)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 26 du lundi 3 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 26 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Jonathan se rapproche volontairement de Perle pour se venger de Valentin et le rendre jaloux…





Si certains pensent qu’ils ont peut être un coup de foudre, Joy est certaine que c’est quee de la stratégie. Elle décide d’aller les rejoindre alors qu’ils pêchent tous les deux. Perle n’apprécie pas…







Publicité





Sur la plage des finalistes, on partage un repas tous ensemble. Jean-Pascal s’isole et Delphine lance une pique à Rémy sur le choix qu’il devra faire s’ils gagnaient l’expédition. Maëva compte tenir sa parole avec Jean-Pascal et Delphine, elle s’inquiète de ce que fera Rémy.

Maéva a un petit moral, elle va appeler Malek, son mec. Elle doit lui dire qu’elle est en binôme avec son ex, elle a peur de sa réaction. Elle l’appelle et elle pleure en lui disant qu’elle est avec Rémy. Malek est furax, elle lui demande de lui faire confiance. Il lui assure quand même qu’il est derrière elle. Maéva est en larmes mais elle est rassurée, il a été compréhensif.



Publicité





Dans la jungle, Valentin se demande à quoi joue Perle, qui rentre dans le jeu de séduction de Jonathan. Et autour d’un repas tous ensemble, les deux équipes qui iront en duel le lendemain disent ce qu’ils ont sur le coeur.

Sur la plage des finalistes, Jean-Pascal et Enzo vont chercher du bois ensemble. Ils arrivent enfin à cohabiter !

Le lendemain, le duel est dans tous les esprits dans la jungle et Perle a mal au dos. Evidemment, ça rassure Anaïs et Eddy ! Et sur la plage des finalistes, on parle évidemment stratégie pour l’expédition. Et Jean-Pascal décide de parler à Enzo ! Il décide de crever l’abcès et être honnête. Et Jean-Pascal propose de faire une alliance ! Enzo ne s’y attendait pas, il est choqué. Enzo lui dit qu’il va y réfléchir, il est mitigé et ne sait pas trop quoi en penser…

Dans la jungle, direction le duel pour Perle et Valentin, et Eddy et Anaïs.

SPOILER qui a été éliminé à l’issue du duel ?

Dans l’épisode de demain, place au duel entre les violets et les noirs. On peut déjà vous révéler que c’est Valentin et Perle qui vont reporter la victoire ! Anaïs et Eddy sont éliminés !

Les apprentis aventuriers, le replay du 3 mars

Si vous avez manqué l’épisode 26 ce lundi 3 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 4 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 27.