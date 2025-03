Un Si Grand Soleil du 4 mars : Sabine et Hugo sous le choc, Tiago avance (résumé épisode 1590 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1590 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 4 mars 2025.





Hugo est terrifié, Sabine est inconsciente. Il appelle les secours. Pendant ce temps là, les deux cambrioleurs se disputent : l’un reproche à l’autre de l’avoir embarqué dans un mauvais plan, ils n’ont pas récupéré grand chose.

A l’hôpital, Becker retrouve Hugo. Il lui assure que ça va aller, il pense qu’elle a un petit traumatisme crânien. Il explique qu’il y avait des cambrioleurs chez elle. Becker lui reproche de ne pas l’avoir protégée, il n’aurait pas du la laisser seule dans la maison. Hugo lui assure qu’il ne pouvait pas savoir… Janet arrive et les rassure : tout va bien, elle va pouvoir sortir dès demain.



A la ferme, Ludo se blesse en bricolant. Il hurle, Elodie et Rémy s’occupent de le soigner. Elodie se moque de Ludo, elle lui dit qu’il est le pire bricoleur qu’elle connaisse. Elle veut qu’il rappelle Axelle et qu’il s’excuse. Il ne veut pas mais Elodie ne lui laisse pas le choix.

Hugo est avec Sabine, elle lui raconte ce qui s’est passé. Elle se souvient être tombée nez à nez avec 2 types en entrant, l’un d’eux l’a bousculée. Elle a entendu une voix très jeune. Becker les rejoint, il dit à Sabine qu’heureusement qu’Hugo était là pour appeler les secours, il assure qu’il va retrouver ceux qui lui ont fait ça.

Robin révise quand Tiago l’appelle. Il doit déjeuner avec sa grand-mère mais il n’a pas envie, Robin lui conseille d’y aller sinon il va le regretter. Il craint de ne rien avoir à lui dire mais Robin l’encourage à y aller.

La police scientifique est chez Hugo et Sabine. Yann ramène ensuite des affaires de Sabine à Hugo. Il avoue qu’il a eu peur mais il aimerait comprendre ce qui s’est passé.

Ludo vient voir Axelle. Il vient s’excuser, elle est glaciale. Elle comprend qu’ils doivent être en galère avec leurs travaux. Ludo lui avoue qu’ils ont besoin d’elle. Mais elle refuse et lui souhaite bon courage.

Flore est avec sa mère à la Paillotte, ils attendent Tiago. Emma écoute tout, elle raconte l’histoire à Victor et ça semble la passionner. Tiago finit par débarquer ! Flore décide de les laisser seuls, Clémence propose à son petit fils de marcher sur la plage.

Au commissariat, Hugo fait sa déposition à Yann, il a mémorisé la plaque du scooter. Il s’en veut de n’avoir rien d’autre mais l’essentiel c’est que Sabine aille bien. Yann lui dit de les laisser s’occuper de l’enquête, il le tient au courant.

Tiago est glacial avec Clémence, il lui demande pourquoi elle est là et ce qu’elle veut. Elle aimerait rattraper le temps perdu. Elle lui assure qu’elle a fait ce qu’elle pouvait, Damien les a éloignées avec ses mensonges. Tiago lui dit que sa mère et lui se sont débrouillés ensemble. Il lui reproche de revenir 15 ans plus tard. Clémence lui dit qu’elle regrette, elle espère qu’il lui pardonnera et qu’il lui fera une petite place. Tiago s’ouvre un peu, il lui parle de Robin.

Becker fait le point avec Yann, il s’agit d’un scooter volé qui apparait sur deux autres affaires. Ils n’ont pas grand chose. Clément lui dit qu’il ne comprend pas qu’Hugo n’ait rien fait, Yann lui dit qu’il est choqué.

Les deux cambrioleurs sont ensemble, l’un d’eux est avec le saxo et l’appareil photos d’Hugo… Ils prévoient un nouveau braquage le lendemain. Plus tard, seul, il regarde les photos de Hugo et Sabine. Il zoome sur une photo de Hugo avec Achille !

A la coloc, tout le monde se moque des talents de bricolage de Ludo. Ça retarde leur emménagement, Elise pense qu’il faudrait chercher un appart ailleurs. Mais Ludo reçoit un message d’Axelle qui reprend le chantier !

