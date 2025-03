Les apprentis aventuriers du 7 mars : qui va gagner l’Affrontement ? Qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 30)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l'épisode 30 du vendredi 7 mars 2025 – C'est parti pour l'épisode 30 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que dans la jungle le matin, Noon parle des calins de Valentin et Perle durant la nuit…











Perle découvre que Valentin a parlé de leur intimité aux autres, elle n’apprécie pas. De son côté, Valentin ne comprend qu’elle n’assume pas.

Sur la plage des finalistes, Rémy est dans une colère noire contre Maéva. Il pense même à abandonner en sonnant la cloche ! Jean-Pascal et Enzo tentent de le raisonner. Maéva pense qu’il fait du cinéma. Au final, Rémy n’y va pas et Enzo essaie de le recadrer. Ça le fait douter sur le choix à faire… Colette lui conseille de prendre sur lui.

Les équipes se rendent sur la plage, où ils retrouvent Laurent pour l'épreuve qualificative pour l'Affrontement. Il y a un règlement de comptes entre les bleus et les oranges tandis que Joy et Jonathan avouent clairement leurs désaccord. C'est tendu !



Place à l’épreuve qualificative. Il s’agit de placer des boules sur une tortue en les faisant rouler sur une plateforme. Les gris et les violets commencent bien, mais c’est finalement une victoire des roses ! Hillary et Giovanni font une remontada pour décrocher cette victoire. Déception pour Perle et Valentin, qui étaient tout proches de réussir.

Les rouges doivent décider quelle équipe de la plage protéger et donc laquelle ira à l’Affrontement.

SPOILER qui va gagner l’Affrontement ?

Dans l’épisode de lundi, c’est l’heure de l’Affrontement. Il s’agit de manger des verres de coco et des blattes vivants ! Et Laurent va annoncer que l’équipe perdante sera définitivement éliminée ! A partir de là, puisque Aqababe a déjà révélé que Maéva et Rémy seraient finalistes, ça veut dire que les rouges ont du les protéger et que Jean-Pascal et Delphine se sont retrouvés à l’Affrontement face à Hillary et Giovanni. Qui a gagné ? Suspense, on vous en dira plus dimanche soir !

Les apprentis aventuriers, le replay du 7 mars

Si vous avez manqué l'épisode 30 ce vendredi 7 mars 2025, sachez que l'émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play. Rendez-vous lundi 10 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l'épisode 31.