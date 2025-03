Un Si Grand Soleil du 10 mars : Elisabeth jalouse, Sabine s’éloigne d’Hugo (résumé épisode 1594 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1594 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 10 mars 2025.





Hugo raconte tout à Sabine au sujet de son fils. Avec sa mère, Caroline, c’était une rencontre sans lendemain pendant ses études de médecine. Un mois après elle l’a prévenu qu’elle était enceinte, il a paniqué. Il ne l’a pas abandonné, il l’a reconnu et a versé de l’argent à Caroline tous les mois. Pablo a 16 ans, il n’était pas prêt à devenir père il ne l’a presque pas vu. Quand elle est partie à Lyon avec son nouveau mec, Hugo les a laissés partir. Sabine est choquée. Elle lui en veut de lui avoir caché ça et d’avoir été un père lamentable. Elle s’en va.

Pendant ce temps là, Noah parle à Pablo d’un gros coup qui rapporte plus. Pablo rechigne, Noah lui reproche un manque d’ambition. Il finit par accepter.



Flore dessine Ludo, elle lui dit qu’il a un corps magnifique. Elle lui fait des compliments et se rapproche de lui… Elle le touche et ils s’embrassent ! En réalité Ludo fait encore un rêve !

Hugo parle à Yann, il pense que Sabine ne le pardonnera jamais. Il regrette d’avoir été lâche et de ne rien lui avoir dit avant. Ils doivent maintenant aller parler à Becker, Yann pense qu’il va les défoncer tous les deux…

Clémence est de retour. Elle appelle Flore pour la retrouver, mais avant elle va prendre un verre avec Alain. Flore est surprise.

Au lycée, Sabine est sur les nerfs et s’en prend aux élèves. Eve comprend que quelque chose ne va pas. Sabine annonce à Eve que l’un des deux cambrioleurs est le fils de Hugo ! Eve est sous le choc et comprend que Sabine aussi. Elle lui explique tout et pleure, elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner. Eve lui propose de venir dormir à la maison.

Au commissariat, Hugo se rend dans le bureau de Becker pour lui dire la vérité. Il lui parle des résultats du test adn et lui avoue que l’un des cambrioleurs est son fils ! Clément pense à une blague mais Hugo lui assure que ce n’est pas une plaisanterie. Becker lui dit qu’il a toujours su qu’il était un con… Hugo s’en va.

Alain se promène avec Clémence, il parle encore du passé. Elle avoue avoir été égoïste et avoir fait beaucoup de dégâts. Elle lui demande pardon, Alain avoue que c’est ce qu’il voulait entendre. Il veut voir les albums photos pour tout rattraper !

Ludo vient parler à Axelle, il lui apporte une citronnade maison. Elodie les interrompt pour parler à Ludo, elle lui reproche de flirter. Il lui assure que non. Elodie lui dit de le laisser tranquille.

Alain retrouve Elisabeth, il lui parle de son entrevue avec Clémence. Elle se montre jalouse…

Noah présente un certain Vincent à Pablo. Il a fait de la taule. Quand Hugo rentre chez lui, l’appart est vide. Sabine lui a laissé un vocal, elle ne dort pas là et a besoin de temps pour réfléchir à la suite…

