Pékin Express du 13 mars 2025 : l’épisode 9 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du jeudi 13 mars 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 9 de « Pékin Express, la route des tribus légendaires ». Après l’élimination de Lionel et Eva la semaine dernière, les binômes sont au Lesotho.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Pékin Express du 13 mars 2025, présentation de l’épisode 9

Cette neuvième étape sera la seule à traverser le Lesotho, surnommé « le royaume dans les nuages ». Les candidats y affronteront des routes escarpées et découvriront des paysages grandioses.

Le soir venu, ils vivront des instants uniques de partage avec le peuple Sotho, dont l’histoire est marquée par son unification pour fonder le royaume du Lesotho et sa résistance face aux Zoulous. Coupé du monde et niché au cœur des montagnes, ce territoire offre une parenthèse hors du temps, propice à des rencontres inoubliables.



Côté compétition, la règle des équipes divisées fait son grand retour ! Le binôme vainqueur de la course aura le pouvoir de décider quel membre de chaque duo courra seul et lequel participera à l’épreuve d’immunité. Dans cette étape inédite, les binômes seront séparés et privés de tout contact : chaque candidat devra se surpasser en solitaire, comptant uniquement sur ses propres capacités pour décrocher soit la victoire d’étape, soit l’immunité.

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.