Plus Belle La Vie du 10 mars 2025 : Léa condamnée, Jennifer et Barbara ont un plan (résumé + extrait vidéo épisode 285 en avance)

Plus belle la vie du 10 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 285 de PBLV – Léa va apprendre une terrible nouvelle aujourd’hui dans la série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, elle va surprendre une conversation entre Gabriel et un neurochirurgien qui affirme qu’elle est condamnée…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 mars 2025 – résumé de l’épisode 285

Jennifer et Barbara donnent leurs instructions à Yolande pour piéger Lamaury. Elle doit se faire passer pour la propriétaire de l’appartement, qu’elle aurait acheté avec Jocelyn. Son rôle nécessite d’être convaincante. En évoquant Jocelyn et en regardant des photos, l’émotion la submerge.

Au commissariat, un voisin de Madeleine vient récupérer son téléphone, emprunté par deux collègues vendredi, qui ne sont jamais revenues. Samuel, perplexe, commence à faire le lien en écoutant sa description des deux femmes. Il réalise que Jennifer est impliquée ! Il les couvre, mais il est furieux. Il assure au voisin qu’il récupérera son téléphone aujourd’hui.



À l’hôpital, Jean-Paul accompagne Léa pendant sa chimiothérapie. Ils jouent aux cartes. Léa perçoit son inquiétude, mais il feint l’indifférence et exprime sa confiance dans le nouveau protocole. Soudain, elle ressent une nausée et l’encourage à aller prendre un café.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche, Thomas et Zoé attendent leurs copies. Thomas est persuadé d’avoir une mauvaise note, tandis que Zoé pense qu’il se sous-estime. Lorsque Blanche revient avec les résultats, Zoé découvre qu’elle a obtenu 10, tandis que Thomas a décroché un 15 ! Au bar, Zoé, après avoir lu la copie de Thomas, suggère que Blanche lui a accordé une bonne note par bienveillance. Elle critique son orthographe et ironise sur ses références.

Gabriel se rend au commissariat pour parler à Samuel. Il lui reproche de ne pas l’avoir informé de la venue de son beau-père à Marseille et souhaite assister à sa conférence, étant un expert reconnu dans son domaine. Samuel l’invite à dîner avec eux le soir même, ce qui ravit Gabriel.

Au cabinet médical, Jennifer, Barbara et Yolande planifient la rencontre avec Lamaury, prévue le lendemain aux funérailles. Pendant ce temps, Samuel tente de joindre Jennifer, sans succès, puis Barbara. Lorsqu’elles se rendent au commissariat, Jennifer nie avoir pris le téléphone du voisin de Madeleine. Samuel décide alors d’appeler ce dernier pour une confrontation, forçant Jennifer à avouer. Il leur apprend que Madeleine est morte d’une crise cardiaque, et la tension monte. Barbara prétend n’avoir rien remarqué de suspect, mais Samuel a reçu le rapport d’autopsie, confirmant une mort naturelle. Il exige la restitution du téléphone et invite Jennifer au dîner avec son beau-père et Gabriel. Elle décline. De son côté, Barbara craint des représailles de Samuel, mais Jennifer reste déterminée à ne rien lâcher.

Le soir, Samuel et Gabriel retrouvent Charles, le beau-père de Samuel. Heureux de se revoir, Charles s’étonne de l’absence de Jennifer. Samuel promet d’organiser une rencontre prochaine. Une fois Samuel parti, Gabriel saisit l’occasion : il souhaite un avis sur le cas de Léa, Charles étant neurochirurgien.

Au même moment, Jean-Paul et Léa se promènent. Il peine à cacher la vérité aux enfants, mais Léa ne se sent pas prête à leur parler. De son côté, Charles consulte le dossier médical de Léa au cabinet. Cette dernière, voulant récupérer des médicaments, arrive à ce moment-là et surprend une conversation entre Charles et Gabriel. Elle entend Charles annoncer que son état est inopérable, même pour lui. C’est terminé. Il conseille à Gabriel de dire à son amie de profiter de ses derniers mois… Léa, bouleversée, accuse le coup.

